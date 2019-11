Madagascar: Global Entrepreneurship Week - Une conférence gratuite sur l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies

Les parties prenantes à l'organisation de cette conférence gratuite.

Dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week qui s'est tenue du 18 au 24 novembre 2019, les associations Unité d'Incubation Entrepreneuriale et Emploi (UIEE) et Avana Hub ont organisé une conférence à titre gratuit au profit des jeunes entrepreneurs à la CCIA.

Cette fois-ci, « nous avons mis en exergue l'importance de la combinaison de l'esprit d'entrepreneur et les nouvelles technologies. Plus précisément, nous voulons conscientiser les jeunes qui créent leurs propres entreprises sur la nécessité de se mettre à jour dans le lancement de leur business. A titre d'illustration, l'utilisation des nouvelles technologies s'avèrent indispensables pour développer leur réseau commercial ou leur réseau de communication », a fait savoir Randrianasolo Isa, la fondatrice de l'association Avana Hub, qui se spécialise dans l'organisation événementielle et de concours lié aux nouvelles technologies.

Bonne visibilité. En fait, « on a remarqué que bon nombre de jeunes veulent entreprendre mais ils n'ont pas une bonne visibilité sur le marché. Il faut ainsi adapter leur projet par rapport au marché en leur offrant un coaching spécifique », a-t-elle rajouté. Notons que des jeunes en fin de cycle d'études, des jeunes développeurs qui veulent monter leurs propres entreprises et des start-uppers qui sont déjà en activité, ont participé à cette conférence gratuite organisée conjointement par les associations UIEE et Avana Hub. Cet événement a eu lieu samedi dernier à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) à Antaninarenina.

Indissociabilité. A part les interventions des panélistes sur l'éducation en entrepreneuriat et la combinaison de celui-ci avec les nouvelles technologies, il y a eu également des partages d'expériences des start-uppers au cours de leurs activités. Ceux qui sont complètement intégrés dans les nouvelles technologies, ont entre-temps fait un témoignage montrant l'indissociabilité de ces deux pôles. Les deux associations ont pu réaliser cet événement en faveur des jeunes, grâce aux appuis de leurs partenaires dont entre autres, le Koon Space et NextA.