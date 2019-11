Madagascar: Route des Hydrocarbures - Le réaménagement des quatre voies Tsarasaotra-Antanimena réceptionné, hier

Le MAHTP et l'ARRHP ont inauguré hier, la route des hydrocarbures, réaménagée en quatre voies.

Jusqu'ici, plus de 8,2 milliards Ariary ont été alloués à ce projet, qui se poursuit encore au niveau d'autres tronçons liés à la Route des hydrocarbures. Un succès du partenariat public-privé.

Un partenariat fructueux ! C'est ce que l'on peut dire de la collaboration entre l'Association des Riverains de la Route des Hydrocarbures et de ses Prolongements (ARRHP) et l'Etat représenté par le ministre de l'Aménagement, de l'Habitat et des Travaux Publics (MAHTP), pour le projet de réaménagement de la route des hydrocarbures en quatre voies. Lors de l'inauguration qui s'est tenue hier, le ministre Hajo Andrianainarivelo a indiqué que le projet a été initié depuis la Transition, mais son exécution a été suspendue pendant cinq ans. « Deux tronçons ont déjà été réalisés auparavant, reliant le rond point La City au rond point Jesosy Mamonjy. Après les années de suspension, nous avons relancé le projet cette année et voilà le résultat. Les tronçons vers le rond point Tsarasaotra, ainsi que vers le rond point Antanimena sont également achevés. Cela témoigne de l'efficacité de l'approche 3P (Partenariat public-privé). Outre leurs contributions dans le financement du projet, ces riverains ont également cédé une partie de leurs terrains pour l'intérêt général, car ils comprennent que ce projet bénéficie à tous », a soutenu le ministre.

Suite du projet. Pour sa part, le président de l'ARRHP, Fredy Ranohisoa a indiqué que trois tronçons restent à réaliser dans le cadre de ce projet financé par l'Etat Malagasy et l'ARRHP. Il s'agit du segment Rond point Ivandry La City jusqu'au croisement Pullman ; du segment Rond point Toyota Rasseta jusqu'au Gymnase Ankorondrano ; et enfin la Route du Pape. « Nous remercions le MAHTP d'avoir initié le projet et d'avoir été notre partenaire dans la réalisation. L'ARRHP comprend l'importance de cette route qui est parmi les plus fréquentées à Antananarivo. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous ont poussés à fonder l'association en octobre 2010 et qui regroupe 80 membres composés généralement d'entreprises basées à Ankorondrano, jusqu'à Andraharo », a affirmé le président Fredy Ranohisoa.

Autres routes. Pour les autres chantiers de réhabilitation des routes de Tanà, le ministre Hajo Andrianainarivelo a noté que les travaux devraient tous être achevés avant la fin de l'année. « Il faut la collaboration des usagers, car les entreprises ne peuvent pas travailler correctement si les chantiers ne sont pas libérés. Pour Besarety, le MAHTP s'est occupé de la réhabilitation de la route, mais pas de l'assainissement, car c'est du ressort d'une autre entité. Cependant, face à la situation, l'Etat central a décidé prendre en main le travail sur le caniveau au niveau de la Rotonde. Des actions ont déjà été initiées par le Gouvernorat d'Antananarivo, avec le MAHTP, dans ce cadre. Cela, afin de faciliter l'évacuation d'eau.

C'est après cela que nous allons achever les travaux de réfection de la route vers Rasalama. Normalement, tout cela se fera avant Noël », a-t-il affirmé. En ce qui concerne la RN44, le ministre Hajo Andrianainarivelo a déclaré que le projet de réhabilitation s'inscrit dans le cadre des Vélirano du président Andry Rajoelina. « Ce projet doit être fait, même s'il y a des mécontents, ceux qui souhaitent pour leurs intérêts personnels, que la RN44 ne sera jamais réhabilitée. La Banque Mondiale a déjà accordé un fonds de 140 millions USD. Il reste des mesures et des détails techniques, car l'objectif est de bien faire, pour avoir des infrastructures de qualité », a-t-il souligné. En bref, les divers projets d'infrastructures routières avancent à grand pas.