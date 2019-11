Madagascar: Karaté - La fédération met les points sur les « i »

Le président de la fédération avec le directeur technique national au siège du COM à Ivandry.

Le président Solofo Barijaona Andrianavomanana sort de son silence vis-à-vis d'une compétition et d'un passage de grade sans autorisation de la part de la fédération ces derniers temps, qui auraient un impact négatif pour le karaté malgache et le niveau technique des athlètes. Les membres de la fédération ont fait un rappel à l'ordre hier lors d'une conférence de presse au siège du Comité Olympique à Ivandry. « En sport, il y a une hiérarchie que tout le monde devrait prendre en considération », a souligné le numéro Un du karaté malgache.

De ce fait, il tient à préciser la règle au groupement de personne qui veut sortir du territoire pour représenter le pays à l'étranger. « Cela devrait passer d'abord sous l'avis favorable de la plus haute instance fédérale. Et que tout le monde sache qu'uniquement, une équipe nationale devrait porter le drapeau et être porte-fanion Malgache à l'extérieur », poursuit-il.

Ainsi, le président a averti tout événement de passage de grade sans être passé par les dirigeants. Un cas était suspect à Vatomandry pour faux et usage de faux du logo de la fédération. « Seule la fédération peut délivrer le grade à un karateka, avec une licence sportive. Ceux qui détiennent le 3e Dan pourraient créer un club », a-t-il fait savoir. La fédération portera plainte et donnera une lourde sanction si ces genres de situations persistent. La décision était prise pour le bien de cette discipline et surtout que, le karaté est actuellement admis parmi les disciplines olympiques selon les explications.

Entre autres, Solofo Barijaona Andrianavomanana a profité de cette rencontre avec la presse pour annoncer quelques programmes majeurs de l'année 2020. En début d'année, plus précisément en mois de février, Madagascar participera aux championnats d'Afrique au Maroc. Ensuite, la Grande Ile arbitrera le 1e championnat d'Afrique de la Région Est en juin. Enfin, le Championnat du Monde sénior et les Jeux Olympiques seront également au menu.