Cote d'Ivoire: Semaine mondiale de l'Entrepreneuriat - Félix Anoblé exhorte les jeunes à l'entrepreneuriat

"La création d'entreprises est source de valeur ajoutée, de recettes fiscales, d'emplois et d'innovations et constitue un ingrédient essentiel du développement de petites et moyennes entreprises compétitives ».

Cette vision de l'entrepreneuriat a été donnée par le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises (PME), Félix Anoblé lundi dernier, à l'ouverture de la 12e semaine mondiale de l'entrepreneuriat, au centre des métiers de l'électricité de Bingerville.

A cette occasion, le ministre a exhorté les jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat. Organisée par Jokkolabs Côte d'Ivoire (espace d'innovation des startups africaines), autour du thème « Education, écosystèmes, inclusion et politique », la semaine de l'entreprenariat qui se tient du 18 au 24 novembre vise à susciter des vocations de création d'entreprise et à fédérer, une fois par an, toutes les initiatives institutionnelles et privées en matière de promotion de la culture entrepreneuriale, de conseil et d'encouragement à la création d'entreprise.

Pour le ministre Anoblé, il est nécessaire de valoriser la culture de l'entrepreneuriat à travers des campagnes d'information et de sensibilisation aussi bien au niveau local que national. Pour le responsable de Jokkolabs-CI, Philippe-Marie Koffi la jeunesse constitue un maillon valable pour la création de richesse en Afrique.

« C'est justement pour faire face au défi de l'employabilité que nous nous sommes investi dans la promotion des startups locales pour proposer aux jeunes une alternative à l'employabilité.

En faisant la promotion de l'entrepreneuriat, nous formons, nous encadrons et nous accompagnons les jeunes dans la création de leurs entreprises », a-t-il ajouté.