Algérie: Ghardaïa - Large campagne sanitaire au profit des populations de Zelfana et El Menia

Alger — Une large campagne sanitaire pour la prise en charge des citoyens dans les zones de Zelfana et El Menia dans la wilaya de Ghardaïa a été lancée dimanche à la faveur de la mobilisation de staffs composés de médecins et de paramédicaux relevant des Services de la Santé militaire de la 4ème Région militaire (4ème RM), indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la poursuite des efforts en matière d'assistance médicale et de prise en charge sanitaire dans les zones enclavées à travers toutes les régions militaires et en exécution des instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), une large campagne sanitaire pour la prise en charge des citoyens a été lancée le 24 novembre 2019 dans les zones de Zelfana et El Menia (wilaya de Ghardaïa), à travers la mobilisation de staffs médicaux composés de médecins et de paramédicaux relevant des services de la Santé militaire de la 4ème RM, équipés de tous les moyens matériels nécessaires", précise le communiqué.

Cette campagne qui "s'inscrit dans le cadre de l'attachement du Haut Commandement de l'ANP à prêter main forte et assistance permanente aux citoyens, notamment les populations des zones enclavées, vise à assurer différentes prestations médicales et la prise en charge des malades de cette région à travers des examens généraux et spécialisés et les soins nécessaires, outre la sensibilisation des citoyens aux méthodes de prévention contre les maladies contagieuses".

Les citoyens ayant bénéficié de ces prestations médicales ont accueilli "favorablement cette initiative qui se poursuit de façon périodique et qui vas profiter aux populations des zones éloignées à travers le territoire de la 4ème RM", conclu le communiqué.