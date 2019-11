Soudan: Le 9 décembre - Le Forum commercial soudano-brésilien à Khartoum

Khartoum — - La Fédération des chambres de commerce en coopération avec l'ambassade du Brésil à Khartoum organiseront les 9 - 10 décembre prochains à la tour commerciale les activités du Forum commercial soudano-brésilien, dans le cadre de la célébration de la fête nationale du Brésil avec la participation d'une délégation brésilienne du commerce.

Nader Emanuel, président du Comité préparatoire supérieur du Forum s'est entretenu avec SE Patricia Maria Oliveira, ambassadrice du Brésil à Khartoum.

La rencontre a porté sur les préparations encours pour succès des activités du Forum afin de réaliser des ambitions des deux pays et de renforcer leurs relations de coopération mutuelle.

Emanuel a souligné que le forum s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la Chambre pour renforcer les relations du secteur privé avec les pays amis et frères, avec la participation d'une délégation commerciale brésilienne, des ministères du secteur de l'économie et des entreprises au Soudan, et sera témoin de la signature d'un notre d'entente entre la chambre brésilienne et les chambres de commerce du Soudan et un exposé sur les opportunités et les domaines de partenariats d'investissement au Soudan et au Brésil.

Il est à noter que, le forum assistera également à des réunions bilatérales directes entre hommes d'affaires et représentants d'entreprises soudanaises brésiliens du commerce afin de discuter des perspectives de coopération dans les secteurs de la médecine, du textile, du cuir et de l'artisanat, de l'industrie alimentaire, de la formation et des petites entreprises et des écoles et du football.