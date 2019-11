Soudan: Le ministre de l'Agriculture affirme des liens étroits avec la Chine

Khartoum — - Le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Ing. Issa Othman Sharif a insisté sur la force des relations entre le Soudan et la Chine et sur la coopération dans tous les domaines, en particulier la coopération agricole.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Chine et la délégation qui l'accompagnait, le ministre a confirmé l'ouverture des portes à l'investissement et à l'industrialisation agricole, ainsi que le soutien des producteurs pour stimuler la production et la sécurité alimentaire.

Il a assuré la grande confiance qui règne entre les peuples soudanais et chinois, énumérant les ressources naturelles dont dispose le Soudan, notant que la Chine se caractérise par la technologie et le savoir, faisant allusion au partenariat stratégique entre les deux pays pendant la période de transition.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a affirmé que son pays était prêt à renforcer la coopération et à contribuer à la relance de l'économie soudanaise et de l'agriculture moderne en organisant des formations pour les ressources humaines et les agriculteurs locaux et en encourageant davantage d'entreprises en Chine à investir au Soudan, assurant que la stabilité économique dépendait du succès de l'agriculture, appelant à établir un centre agricole coopératif entre les deux pays et un abattoir moderne.

L'Ambassadeur de Chine a invité le ministre de l'Agriculture à participer à la première session du Forum de l'agriculture africaine tenu en Chine en décembre prochain, au cours de laquelle un accord Sud-Sud sera signé avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).