Nigeria: One Young World - Des Nigérians sélectionnés pour assister au Sommet mondial de la jeunesse en tant qu'Entreprise d'étudiants pour la Paix

communiqué de presse

Londres — Muhammed Abdullahi, Adedamola Odedele, Adeleke Ademola Abdulrauf, Nelson Olanipekun, Nkechinyere Belinda Idinmachi et Ibijoke Faborode ont été sélectionnés pour représenter le Nigeria à l'Entreprise des bourses d'études pour la Paix du Ministère des Affaires étrangères néerlandais.

Les gagnants ont assisté cette année au Sommet mondial de la jeunesse à Londres, dans le cadre d'une recherche mondiale sur les jeunes dirigeants les plus influents qui diffusent les connaissances et les idées sur la façon de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes dans des sociétés paisibles et prospères.

Muhammed Abdullahi : cofondateur de eTrash2Cash, une entreprise sociale a social réduisant les déchets en Afrique.

Adedamola Odedel : entrepreneur alimentaire, qui se consacre aux façons innovantes de soutenir les personnes handicapées.

Adeleke Ademola Abdulrauf : après être devenu aveugle à l'âge de 16 ans, Adeleke a réussi à être le 4ème meilleur étudiant de l'année.

Nelson Olanipekun : avocat et directeur du Citizens' Gavel, une organisation dirigeant les limites de la technologie pour la justice au Nigeria.

Nkechinyere Belinda Idinmachi : fondateur de Herlibrary, une plateforme visant à créer des bibliothèques et des ressources d'apprentissage dans l'est du Nigeria.

Ibijoke Faborode : un leader transformationnel, consultant en chef en techniques agricoles et soins de santé en Afrique occidentale auprès du Ministère du commerce international anglais.

Le travail de ces étudiants permet de s'attaquer à l'un des plus importants défis du développement, à savoir le manque de débouchés professionnels. Les conséquences pour les jeunes telles que le chômage, l'inégalité, la marginalisation et la rancœur sont considérables mais les plus grandes communautés souffrent également des effets des taux élevés du chômage des jeunes ; notamment la pauvreté, l'extrémisme violent, l'instabilité politique, la drogue et le crime.

One Young World :

One Young World est le forum mondial pour les jeunes leaders qui identifie, promeut et connecte les militants les plus influents pour créer un monde meilleur, avec une direction plus responsable et efficace. Son sommet annuel réunit 2 000 des jeunes dirigeants les plus talentueux issus de 196 pays pour aborder les problèmes mondiaux les plus urgents, du changement climatique aux résolutions de conflits.

One Young World est soutenu activement par une lignée d'éminents conseillers dont, notamment, le regretté Kofi Annan, l'ancienne Présidente Mary Robinson, Sir Bob Geldof, l'archevêque Desmond Tutu, Emma Watson, Son Altesse Royale la Duchesse de Sussex, et le professeur Muhammad Yunus. Les conseillers de One Young World travaillent lors des sommets mondiaux avec des délégués, partageant leur expérience collective dans la création d'un changement social positif.

Depuis son lancement en 2009, One Young World a construit un réseau de plus de 10 000 ambassadeurs, dont les projets ont bénéficié à 20 millions de personnes dans le monde.

Le sommet annuel a été trois fois nommé par C&IT Conférence internationale de l'année. One Young World, qui possède également la plus grande empreinte sociale de toutes les ONG , est partenaire de plus de 500 des plus grandes organisations mondiales, dont nombre d'entre elles sont présentes dans le classement Fortune 500 ou FTSE 100.

Les sommets se sont déroulés à Londres (2010), Zurich (2011), Pittsburgh (2012), Johannesburg (2013), Dublin (2014), Bangkok (2015), Ottawa (2016), Bogota (2017), La Hague (2018), Londres (2019). Le sommet 2020 se tiendra à Munich en Allemagne tandis que celui de 2021 se déroulera à Tokyo.