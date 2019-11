Sénégal: Saint-Louis - Le directeur du BMN plaide pour la formation et l'accés aux crédits

Les jeunes Sénégalais sont aujourd'hui dans un marché où la tension sur l'emploi est très vive. Chaque année, plus de 200.000 demandes d'emplois sont enregistrées pour moins de 50.000 offres d'emplois.

Annonce faite, à Saint-Louis, par le directeur du Bureau de mise à niveau (BMN) qui parle de gap énorme à combler. Ibrahima Diouf plaide pour la formation et la qualification des jeunes qui également devraient pouvoir accéder aux crédits. Il s'exprimait en marge de la Caravane de sensibilisation des jeunes (de Saint-Louis, Louga et Matam) sur les opportunités d'emplois.

La zone Nord a accueilli, le week-end dernier, la caravane du Programme Tékki Fi, "Développer l'Emploi au Sénégal", dans le but de sensibiliser davantage les jeunes sur ce que ledit programme peut leur apporter.

Un programme qui contribue à améliorer la situation de l'emploi, d'abord en consolidant les emplois existants, mais aussi en permettant la création de nouveaux emplois surtout dans les zones de départs de l'immigration clandestine, pour reprendre les propos du directeur du Bureau de mise à niveau (BMN).

Ibrahima Diouf de rappeler que Saint-Louis est une région qui a de très fortes potentialités agroindustriels, maraîchères et aussi surtout au niveau de la production et de la transformation du riz. "Je pense que les jeunes aussi, qui sont souvent issus des universités et des écoles de formation, ont besoin d'être informés sur les opportunités que peut offrir un tel programme.

Le Bureau de mise à niveau, l'ADPME et aussi les structures de la formation professionnelle sont avec ce programme pour donner des informations sur comment l'accompagnement peut se faire et aussi partager les différents curricula et domaines de compétences pour lesquels les offres d'emplois sont données", a renseigné Ibrahima Diouf.

Il a aussi rappelé que le marché de l'emploi est très serré, avec une tension très vive aujourd'hui dans le pays. "Chaque année, il y a plus de 200.000 demandes d'emplois qui sont enregistrées pour seulement moins de 50.000 offres d'emplois, d'où un gap énorme à combler.

Et si nous voulons que les jeunes se mettent à leurs propres comptes, et que l'auto-emploi puisse se développer, il faudra que ces jeunes soient qualifiés et aient un profil qui réponde aux besoins du marché de l'emploi et aux besoins des entreprises", a-t-il ajouté, tout en plaidant aussi pour la promotion de la formation de ces jeunes ainsi que leur accès aux crédits.