Cote d'Ivoire: Fonction publique/ Budget programme 2020 - Le projet de loi adopté en commission

L e projet de loi portant budget programme du ministère de la Fonction publique pour l'année 2020 a été adopté. Et ce, à la majorité des députés membres de la Commission des Affaires Economiques et Financières mardi 19 novembre à l'Assemblée nationale. Le projet de budget présenté par le ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly, s'élève à 22,79 milliards FCFA.

Ce budget est en hausse de 5,34% par rapport à celui de 2019 qui s'élevait à 21.635.865.155 FCFA. Pendant près de quatre heures, le ministre de la Fonction publique a expliqué et défendu avec brio ses différents programmes déclinés en plusieurs actions.

Le responsable de la Fonction publique ivoirienne, dans ses propos liminaires, a relevé que le Programme 1 , intitulé « Administration générale » comporte quatre grandes actions qui portent sur la coordination et l'animation du ministère ; la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

A cela s'ajoute la planification, programmation et suivi-évaluation et la gestion du Système d'Information et de communication. Il a également indiqué que les crédits budgétaires alloués à ce premier programme, s'élèvent à un peu plus de 16 milliards de FCFA.

Soit 70,7 % du budget 2020. Concernant le Programme 2, intitulé « Fonction publique », le Général Issa Coulibaly a fait remarquer qu'il absorbe 6.670.848.674 FCFA, équivalent à 29,27 % du budget.

Ce deuxième programme renferme deux actions du système de recrutement des fonctionnaires et agents de l'Etat, ainsi que la formation et le perfectionnement des cadres de l'administration publique et autres agents de l'Etat.

Selon lui, toutes ces actions ont pour objectif de répondre aux défis de la dématérialisation des procédures administratives, de la mise en place d'un système de management de qualité.

Et surtout de l'instauration d'une culture du contrôle, de recevabilité et de suivi-évaluation. Pour rappel, le décret n°2018 - 648 du 1er août 2018 portant attribution des membres du gouvernement indique que le ministère de la Fonction publique est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de Fonction publique.

A ce titre, ce département ministériel s'est fixé deux objectifs globaux pour l'année 2020. Il s'agit d'une part de mettre en place des stratégies en vue de renforcer la gouvernance du ministère et, d'autre part, promouvoir une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de l'Etat.