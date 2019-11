Sénégal: Mise en œuvre de la loi sur le contenu local - Vers la création d'un centre de formation des petits métiers du pétrole

Le Forum Civil, en partenariat avec l'Ong Oxfam et la Cnts/Fc, a organisé hier, lundi 25 novembre, un atelier d'intégrité sur le contenu local avec les syndicats des hydrocarbures.

Le président du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, Cheikh Diop, a profité de cette occasion pour annoncer la création prochaine d'un centre de formation des petits métiers du pétrole par la structure qu'il dirige.

Pour accompagner la mise en œuvre de la loi sur le contenu local, le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz envisage de mettre en place un centre de formation des petits métiers du pétrole en collaboration avec les employeurs du secteur.

L'annonce a été faite par le président du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz au Sénégal Cheikh Diop. Il s'exprimait hier, lundi 25 novembre, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur l'intégrité sur le contenu local avec les syndicats des hydrocarbures.

« Notre organisation syndicale envisage de créer un centre des petits métiers du pétrole. Ce centre va former tous les métiers qui seront en dehors de la grande exploitation. Parce que les plateformes ont besoin d'accueillir de services.

Notre ambition, c'est de créer un centre qui puisse véritablement recenser tous les petits métiers du pétrole, les services, les bases de vies et former les jeunes dans ce sens.

Par exemple, la formation des pompistes, des graisseurs et tant d'autres petits métiers sur les plateformes pétrolières. Donc tout ceci, nous devons le faire en collaboration avec les employeurs du secteur mais aussi avec l'encadrement et l'accompagnement de l'Etat », fait-il savoir.

Parlant de la loi sur le contenu local, Cheikh Diop soutient : « Cette loi est un maillon essentiel de l'économie pétrolière. La grande exploitation pétrolière concerne très peu les populations. Ce sont les retombées qui les intéressent.

Mais aujourd'hui, cette loi offre des opportunités de création d'emplois et d'auto-emplois ». Il invite ainsi les syndicats et le secteur privé national à exploiter cette loi sur le contenu local afin de mettre en place des structures qui pourront accueillir toute la main d'œuvre nécessaire et utile à l'exploitation du pétrole et du gaz.

Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le ministre du Pétrole et des énergies Mouhamadou Makhtar Cissé informera que le gouvernement va entamer dans quelques jours des consultations de la rédaction des décrets d'application sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures.

« Notre objectif est qu'avant l'effectivité de l'exploitation du pétrole et du gaz, nous ayons un cadre de partenariat mutuellement bénéfique aux différents acteurs pour le compte du peuple sénégalais », indique-t-il.

Selon lui, cette approche permettra de favoriser, au-delà de la création d'emplois et du renforcement de notre tissu industriel, la stabilité sociale, la stabilité et la durabilité des indicateurs économiques, le renforcement de la confiance des populations et des investisseurs, la protection de l'environnement et des activités économiques et côtières.