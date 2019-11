Cote d'Ivoire: Le préfet de Niakara, Ouattara Maténin, rassure - « Nous sommes prêts »

Le département de Niakara est dans la joie. Lundi à notre passage, tout le monde s'affairait pour faire de la visite du Président Alassane Ouattara une grande fête.

Niakara est prête à ouvrir grandement ses bras, le jeudi 28 novembre, au premier des Ivoiriens sur ses terres. C'est l'assurance donnée le lundi 25 novembre, par Ouattara Maténin, le préfet de ce département.

Lors d'un échange dans son bureau, à la préfecture, la représentante du Chef de l'État dans cette circonscription administrative a soutenu que toutes les dispositions pratiques, relativement aux différentes commissions, ont été prises pour faire de la venue du Président de la République à Niakara une visite mémorable.

Pour confirmer ses dires, elle a révélé que les travaux du site de l'héliport sont achevés à 92% et ceux de réhabilitation de la résidence du préfet qui l'hébergera à 97%.

L'autorité préfectorale a également confié que les travaux sur le lieu meeting sont avancés. Ainsi que les travaux de reprofilage et d'embellissement de la ville avec l'installation et le renforcement du réseau électrique dans la commune et les localités périphériques.

En somme, dans l'ensemble, à l'en croire, tout est en bonne voie pour accueillir le Chef de l'État à Niakara.

Le préfet Ouattara Maténin a déclaré que depuis l'annonce de cette visite, les fils et filles du département sont dans la joie et attendent impatiemment ce jour. « La visite du Chef de l'État à Niakara avait été annoncée en 2015. Cette nouvelle avait été accueillie dans l'allégresse et saluée par tout le monde.

Mais, malheureusement, pour des problèmes de calendrier, la visite a été annulée. Les populations en ont été fortement attristées. Mais quand la nouvelle de la venue du Président de la République dans le Hambol est tombée, c'était la joie, le soulagement.

À l'heure où je vous parle, les fils et filles de la région, notamment ceux de Niakara, sont activement sur le terrain. Tous veulent participer aux préparatifs de cette fête. Dans les maisons, les quartiers, les commerces, tout le monde ne parle que de cette visite », a-t-elle soutenu.

Le préfet de Niakara a qualifié cette visite d'historique en ce sens que c'est la deuxième fois, après la venue du Président Félix Houphouët-Boigny en 1979, que la République se rend dans cette région.

« Le peuple Tagbana a soif de ce genre de visite. Nous sommes vraiment chanceux de voir le Président de la République venir chez nous », s'est félicitée Ouattara Maténin. Avant de rassurer les autorités quant à l'engagement des populations à sortir massivement pour célébrer le premier concitoyen.