Sénégal: Pour une "stratégie réfléchie" de promotion d'un développement local inclusif

Dakar — La ministre en charge de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Yanne Thiam, a souligné mardi à Dakar, l'importance pour les collectivités territoriales de développer une stratégie visant à promouvoir un développement local inclusif et durable.

"Pour faire face à des défis majeurs en termes d'inclusion sociale et territoriale, il y a lieu de mettre en place une stratégie bien réfléchie des collectivités territoriales pour mener à bien un développement local et économique, inclusif et durable", a-t-elle dit.

Mme Thiam intervenait lors d'un atelier de mise en place du Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire du Sénégal (RACTES).

"Cet atelier compte non seulement sur la mobilisation et l'engagement de tous pour faire connaitre le potentiel de l'économie sociale et solidaire (ESS) comme stratégie d'un développement local dynamique et innovant, mais aussi sensibiliser les institutions par rapport à son importance", a-t-elle expliqué.

Zahra Yanne Thiamp a rappelé que le modèle de l'ESS (économie sociale et solidaire) constitue, à bien des égards, "un facteur d'inclusion, une alternative crédible et prometteuse".

"L'ESS commence une nouvelle manière efficace et collective d'entreprendre le développement territorial, dans nos pays en développement et aussi dans les pays développés", a-t-elle fait valoir

Selon elle, les collectivités territoriales sont considérées comme des partenaires de l'ESS pour promouvoir une économie territorialisée, pour un développement inclusif et durable.

"Le Sénégal a connu ces dernières années une croissance remarquable, grâce à la montée de l'investissement dans les infrastructures, mais cette dernière reste fragile en raison des conditions climatiques et de la forte progression démographique", a-t-elle ajouté en insistant sur le fait que cette croissance n'empêche pas un taux de chômage élevé.