Ile Maurice: Land Division - Clency Harmon rameute ses troupes

Près de deux mois après sa grève de la faim, Clency Harmon attend toujours des réponses. Le porte-parole de l'association Justice, réparation et restitution s'impatiente et a convoqué les membres de l'association au Centre Marie Reine de la Paix, ce matin, mardi 26 novembre.

Clency Harmon et Jack Bizlall ont annoncé qu'un comité de soutien sera remis sur pied pour venir en aide à tous ceux qui ont été dépossédé de leur terre. Ce nouveau comité sera constitué de personnes indépendantes qui ne sont mêlées à aucun litige concernant la terre, a souligné Jack Bizlall.

«Je me demande à quel point ce dossier est chaud à traiter !» avance Clency Harmon. Il soutient avoir à maintes reprises tenté d'approcher l'Attorney General, mais en vain. «Il ne répond pas à nos appels.» Il souligne toutefois qu'il va continuer la lutte et demander à nouveau une rencontre avec le Premier ministre et l'Attorney General afin de connaître où en est actuellement leur dossier.

Par ailleurs, le gouvernement a inclus, dans son manifeste électoral, la création d'une Land Division. En effet, il y est mentionné qu'il y aura «l'adoption du projet de loi déjà élaboré en vue de créer une 'Land Division' à la Cour suprême et la mise sur pied d'un Hardship Fund pour soutenir ceux dont la résidence primaire pourrait faire l'objet d'une Sale by Levy.»

Sollicité à ce sujet, l'ancien Attorney General, Maneesh Gobin, demande de la patience. Il confie que le dossier est toujours en consultation judicaire comme annoncé dans les décisions du Cabinet du 20 septembre. Ainsi, il déclare que ce projet de loi vise à modifier la Courts Act pour la création d'une Land Division à la Cour suprême, étant donné que la gestion et l'administration des terres sont complexes. Cette division aurait la juridiction pour écouter les actions concernant des terres, à l'exception de celles conférées aux District Courts pour des actes de possession, des questions relevant de la Landlord and Tenant Act et celles tombant sous l'Environment and Land Use Appeal Tribunal.