Congo-Kinshasa: Beni - S'achemine-t-on vers le paroxysme d'un conflit oublié au cœur de l'Afrique?

Des vagues de dépits non maîtrisables secouent la ville de Beni depuis près d'une semaine maintenant. Jusqu'alors, on assistait à des revendications peu offensives des manifestants hantés par le sentiment de revivre la paix et la sécurité. Mais d'un coup, la situation a explosé, se muant en de violentes attaques contre les casques bleus de la mission onusienne en République démocratique du Congo.

Bien que mêlée de crainte et d'incertitude, l'accalmie vécue, dimanche 24 novembre, -au lendemain d'autres manifestations anti-Monusco- n'aura été que d'une courte durée.

Lundi 25 novembre, une nouvelle tension est montée d'un cran entre services de sécurité et population. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est encore une nouvelle incursion ADF au quartier Masiani en ville de Beni. Ainsi est-on réparti pour une énième journée sans activités dans cette ville.

Pour le cas échéant, l'état des choses a bien dégénéré. Les manifestants n'ont pas pu contenir leur émotion face à ces tueries réitératives qui visent les civils depuis la nuit du 5 novembre dernier. Déjà, dès les premières heures, visiblement très montés par rapport à cette situation, des jeunes ont déferlé dans les rues, trimbalant 2 corps d'entre les victimes de cette nouvelle barbarie humaine dont les auteurs demeurent les ADF. Contre vents et marées, malgré des tirs à balles réelles, de sommation ou des lacrymogènes dont a usé la police pour dissuader les contestataires, ceux-ci n'ont pas abdiqué.

Ils ont bravé la peur et ont pris la direction de l'hôtel de ville de Beni où ils ont mis du feu à l'édifice symbolique de l'Etat : la mairie, incendiant des documents importants ainsi que du matériel gardés en ce lieu. Là, la perte matérielle est considérable, les autorités redoutent que des dossiers importants n'aient plus de traces.

Selon un témoin qui a participé à l'action de sauvetage, les manifestants ont brûlé l'hôtel de ville quand la police était à bout de ses munitions.

« On a sauvé quelques appareils qui se trouvaient dans le bureau de la mairie et dans le bureau de la comptabilité. Mais dans le bureau du maire adjoint, on n'a pas pu sauver une grande quantité », dit-il.

Bien plus, les jeunes ont pris la direction de Boikene où sont érigées les installations de la Monusco. Sans moindre hésitation, ils s'en sont de nouveau pris à une partie de leur enclos avant d'y mettre également du feu. Les plus téméraires d'entre eux, ont pu accéder à l'intérieur de la clôture. Encore là, ils ont emporté des biens de valeur et brûlé un engin de la Monusco.

Consécutivement à cette situation, le contingent onusien a cette fois pris une option. Alors que des manifestations s'intensifiaient, avec des jeunes visiblement décidés d'en découdre avec eux, 2 hélicoptères militaires de la Monusco ont sillonné dans les airs pour, d'une part, sécuriser l'espace aérien mais aussi pour évacuer son personnel qui était encore coincé dans la base de Madiba à Boikene. Des hélicoptères civils de l'ONU y ont aussi fait des navettes pendant que la mobilisation de la population s'intensifiait. « La Monusco doit partir sans condition », jurent des manifestants rencontrés sur place.

Au sujet du bilan, on compte 5 morts côté manifestants selon la justice militaire, en plus de 14 blessés dont un casque bleu népalais et un médecin de l'OMS affecté à la vaccination contre Ebola. D'autres sources indiquent que 2 militaires auraient également perdu la vie au cours de ces accrochages. Selon un témoin, la plupart des manifestants sont tombés lors de l'attaque des installations de la mission onusienne à Boikene.

« D'autres manifestants ont été tués à la base de la Monusco. Les casques bleus ont ouvert le feu sur les manifestants. L'autre était à mes côtés. On l'a tué. La Monusco a tiré sur lui sous mes yeux. C'était sur son coup, il est tombé et son corps gît encore là à Boikene. Les FARDC sécurisaient, mais un militaire congolais a aussi été blessé par les balles tirées par la Monusco », a-t-il témoigné à Le Potentielonline.net.

La justice militaire qui confirme 5 morts côté manifestant indique avoir ouvert des enquêtes pour dénicher les auteurs. D'ailleurs, il informe avoir interpellé le commandant du peloton qui était déployé à Masiani où les récentes tueries se sont déroulées. Le colonel Jean-Baptiste Kumbu Ngoma, auditeur supérieur, indique que des démarches sont en cours pour que soient identifiés le mobile par lequel l'ennemi a tranquillement opéré malgré la présence des forces armées dans ce quartier de la ville de Beni.

Un couvre-feu

Retourné en ville de Goma la matinée de ce même lundi après le début des accrochages entre manifestants et services de sécurité à Beni, pour aller préparer l'arrivée du ministre de l'intérieur annoncé en province, le gouverneur Nzanzu Kasivita a pris le taureau par les cornes en convoquant urgemment les membres du comité provincial de sécurité.

A l'ordre du jour, les autorités provinciales ont tablé sur la situation sécuritaire dans la région de Beni. Et à l'issue de cette assise, il a été décidé un couvre-feu entre 18h et 6h dans toutes les parties insécurisées à Beni

« L'autorité provinciale a informé sur les événements survenus ces derniers temps en ville de Beni et territoire suite aux attaques perpétrées par les ADF occasionnant aussi des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En conséquence, vu l'urgence et la nécessité de restaurer l'ordre public ainsi que l'insécurité des personnes et de leurs biens, il a été décrété à dater de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre, un couvre-feu entre 18h et 6h du matin dans les entités ci-après : Beni ville, Mbau, Mavivi, Oicha, Kolola, Mayimoya et Eringeti. L'autorité provinciale tient à rassurer la population du Nord-Kivu que les dispositions nécessaires sont prises pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie de la province », décide le comité provincial de sécurité.

Par ailleurs, consécutivement aux événements tragiques qui se déroulent actuellement à Beni, le chef de l'Etat a présidé un autre conseil de sécurité à la Cité de l'UA à Kinshasa.

A l'issue de cette rencontre élargie à la cheffe de la Monusco, Leilla Zerrougui, « deux principales résolutions ont été prises, notamment l'installation d'un quartier général des forces armées à Beni et la mise en oeuvre des opérations conjointes entre l'armée nationale et la Monusco afin d'assurer la paix et la sécurité à la population».

Charles M. Bin Kisatiro, correspondant à Beni