Togo: Le FAIEJ inculque la culture entreprenariale aux jeunes de Dapaong et ses environs

Plus de 50 jeunes ambitieux du monde entreprenarial sont regroupés pour une formation de 06 jours ; ceci afin d'accompagner les jeunes dans leur démarche entreprenariale ; une initiative du Fonds d'Aide aux Initiatives Entrepreneuriales des Jeunes (FAIEJ) qui offre des formations en techniques de création de micro entreprise à l'endroit des jeunes porteurs des initiatives entrepreneuriales en les outillant dans l'élaboration de leur plan d'affaires.

L'objectif de la présente rencontre est d'atteindre les résultats du plan du travail et du budget annuel de 2019 en lien avec l'atteinte des objectifs du Plan National de Développement qui vise la création de 500 000 emplois directs jusqu'en 2022.

Venus des différentes préfectures de la région, il s'agit durant les six jours de former ces jeunes sur les fondamentaux des techniques de création de micro entreprise en vue de l'éclosion de l'auto emploi et l'émergence des jeunes entrepreneurs.

Pour M. Mèhèza TAGBA, gestionnaire de portefeuille et point focal FAIEJ Kara (superviseur de la rencontre), il est question ici de sensibiliser sur la culture entreprenariale, les catégoriser à partir des séances d'éveil d'esprit entrepreneurial et les nouvelles approches du FAIEJ (coopératives, systémique), les avantages comparatifs et spécifiques à leur région ; accompagner, orienter et coacher ces jeunes sur les grandes parties d'un plan d'affaires et sur une fiche projet qu'ils vont renseigner pour les projets qui seront identifiés.