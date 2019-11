Congo-Brazzaville: Distinction - Mesmin Kabath honoré pour sa contribution à l'éducation des élèves congolais

Le président de la Fomeka a été fait ambassadeur du développement culturel et social par l'organisation non gouvernementale (ONG) internationale MB production. Un diplôme lui a été remis, le week-end dernier, pour son engagement, la qualité et la richesse de ses actions dans le domaine scolaire.

Ingénieur de formation et de carrière, Mesmin Kabath est un homme d'affaires bien connu dans le milieu du business. Constatant que dans son pays bon nombre d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école ou de poursuivre leur scolarisation faute de moyens, il crée, en 2007, la fondation Mesmin-Kabath (Fomeka), engagée dans la recherche et le soutien aux initiatives de développement, d'éducation et de paix en République du Congo. Une façon pour lui de contribuer à l'éducation des enfants démunis en leur offrant la possibilité d'aspirer à un avenir meilleur. Chaque année, sa fondation attribue des bourses aux meilleurs élèves de collèges et lycées publics, ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à quinze. Et pour conserver sa bourse, l'élève doit garder le cap d'être toujours premier ou deuxième de sa classe.

Plus de trois cents élèves ont déjà été primés par la Fomeka, non seulement à Pointe-Noire et au Kouilou, mais aussi dans d'autres départements comme la Lékoumou. La performance de l'élève étant tributaire de la qualité des enseignements reçus, cette ONG récompense également les meilleurs enseignants et les meilleurs chefs d'établissement.

Le week-end dernier, Mesmin Kabath a vu son travail être récompensé à son tour, car il a été fait ambassadeur culturel et social par l'ONG internationale MB production, qui a l'habitude d'honorer ceux qui se distinguent par leur abnégation au travail et leur esprit d'initiative. Il a été choisi comme un modèle à suivre pour se forger une identité sociale. En réalité, le prix qui lui a été décerné est le symbole d'encouragement à l'excellence, l'amour du travail et la poursuite des œuvres de développement social.

En brossant le portrait du récipiendaire, Médard Bongo, manager de MB production, a donné les raisons pour lesquelles cet homme a été décoré. « Mesmin Kabath est un homme exceptionnel qui fait de grandes choses pour le bonheur des gens, notamment les élèves, c'est un homme qui a décidé de mettre son amour au service de la société », a-t-il dit, avant de lui remettre un diplôme d'honneur pour son engagement, la qualité et la richesse de ses actions dans le domaine scolaire.

Créée le 3 juin 2007 à Brazzaville, la Fomeka a pour objectifs, entre autres, d'apporter assistance par l'encadrement, l'encouragement et l'éducation aux jeunes élèves congolais; d'attribuer des bourses et de prix aux meilleurs élèves des établissements scolaires du secondaire relevant du secteur public. Elle lutte également contre le VIH-sida et les infections sexuellement transmissibles en milieu scolaire, la dépravation des mœurs, la prostitution et les violences faites aux enfants et aux femmes, apporter assistance aux personnes démunies du troisième âge ainsi qu'aux peuples autochtones dans les zones rurales et enfin promouvoir le développement durable. Notons que pour arriver à sa décoration, MB production a mené une enquête sur la personne du récipiendaire pour recueillir les avis des uns et des autres; une enquête qui a duré plus d'une année, à en croire cette ONG.