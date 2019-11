Maroc: Rencontre à Ouarzazate sur la loi-cadre relative au système d'éducation

Une rencontre de communication régionale sur la loi-cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique a été tenue, lundi à Ouarzazate, avec la participation de plusieurs cadres et acteurs concernés par ces domaines au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.

Présidée par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres organisées par le ministère dans les régions du Maroc pour informer sur le contenu de cette loi-cadre et élargir le débat à ce sujet.

"Nous vivons un moment historique et une période charnière non seulement pour le système éducatif, mais également pour notre pays de manière générale", a dit M. Amzazi à cette occasion, précisant que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'un texte de loi traduisant un consensus national sur les orientations, les principes et les grands choix de notre système éducatif est adopté.

Il a ajouté que la loi-cadre 51-17 "apporte plusieurs garanties à même d'assurer la réussite de la réforme et qui n'étaient pas réunies avec la force nécessaire dans les expériences de réformes précédentes".

M. Amzazi a relevé que la force de cette loi émane du fait qu'elle constitue une référence législative et un cadre contractuel national contraignant en matière de réforme, estimant qu'il s'agit là d'"une nouveauté de fond centrale dont l'importance doit être prise en considération".

Le ministre a fait observer, en outre, que la loi-cadre 51-17 offre l'occasion d'actualiser et de renforcer le cadre juridique de tout le système éducatif, expliquant qu'il sera procédé à la révision de l'ensemble des textes juridiques et organisationnels en vigueur, ainsi qu'à la promulgation de nouveaux textes imposés par les mutations que vit le secteur.

Cette démarche "permettra à notre système éducatif de disposer d'une sorte de code législatif et éducatif actualisé" pour l'encadrer dans ses différents aspects et niveaux, a affirmé M. Amzazi, rappelant que parmi les garanties de cette réforme, figure la consécration de la responsabilité de l'Etat dans sa mise en œuvre.

Il a évoqué d'autres garanties relatives à la convergence des volontés nationales autour de la réforme, sa globalité et sa méthodologie, ainsi qu'à la mobilisation de la société en sa faveur, à la gestion rationnelle des délais de réforme et au suivi et évaluation de ses processus.

Le ministre a souligné, dans le même sens, que le premier défi stratégique à relever est celui de garantir l'égalité des chances d'accès au système éducatif et à ses services, en généralisant la scolarisation dans l'égalité des chances, garantissant l'équité sur les plans territorial, social et de genre, éliminant les disparités de tout genre et mettant en place une société inclusive et solidaire.

Il a été procédé, en marge de cette rencontre, à la signature d'un accord de partenariat entre le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Conseil provincial d'Ouarzazate et le Conseil de la commune portant sur la création du Centre régional de formation dans les métiers de l'éducation inclusive.

Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de l'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap.

Cette rencontre a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la province d'Ouarzazate, Abderrazak Al Mansouri, du directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, du président du Conseil local des oulémas, de responsables éducatifs, d'élus locaux et d'autres personnalités.