Congo-Kinshasa: Leïla Zerrougui - «On ne peut pas réussir à protéger la population si on devient nous même une cible»

communiqué de presse

La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mme Leïla Zerrougui a rappelé à la population de Beni que la MONUSCO ne sait pas la protéger dès qu'elle devient la cible des attaques de cette même population. Elle l'a dit lundi 25 novembre 19 à l'issue du conseil de sécurité présidé le même lundi à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi et élargie à la MONUSCO.

« Je dis à la population de Beni que je comprends sa colère. Je compatis parce que C'est une population qui a beaucoup souffert, qui a subi beaucoup de pertes, qui est déstabilisée. Mais on ne peut pas réussir à la protéger et à soutenir nos partenaires du gouvernement et des FARDC si on devient nous même une cible. On ne veut pas qu'on soit la cible. On veut qu'on travaille ensemble pour réduire la menace jusqu'à la finir », a recommandé Mme Leïla Zerrougui.

La Représentante spéciale du Secrétaire général en RDC a fait part de son inquiétude face à la diffusion d'informations mensongères et d'appels à la violence sur les médias sociaux.

« Je demande à la population de ne pas céder à la tentation. La MONUSCO est un partenaire. Les racontars qui sont en train de circuler selon lesquels nous appuyons les ADF ou que nous avons tiré sur la population civile, tout ça c'est de la propagande. Mais nous devions travailler pour corriger, pour améliorer parce que nous n'avons d'autres choix que de gagner ensemble », a noté Mme Zerrougui.

« La MONUSCO va renforcer la coopération avec ses partenaires et travailler étroitement avec les autorités pour trouver conjointement des solutions en faveur de la population de Beni. L'unité, le calme et la détermination doivent nous guider pour mettre fin aux agissements criminels et lâches des ADF contre les populations civiles », a précisé le même lundi la mission onusienne sur Twitter.