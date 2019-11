Algérie: Equipement de puits dans des zones éloignées - Benhabylès insiste sur la culture de solidarité

El Bayadh — La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saida Benhabyles a insisté, dimanche à El Bayadh, sur la consécration de la culture de solidarité au profit des familles défavorisées, lors d'une cérémonie de lancement d'un projet d'équipement de 16 puits en pompes, dotés de plaques photovoltaïques (énergie solaire) au profit des nomades et des populations des zones éloignées de cinq wilayas du Sud du pays, qu'elle a présidée en présence du conseiller à l'ambassade de Chine en Algérie, Kian Jin.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat et de la coopération entre le CRA et la Croix rouge de Chine, porte sur la dotation de ces puits d'équipements et de matériels techniques à travers 16 zones déshéritées dans les wilayas d'El Bayadh, Tmanarasset, Adrar, Ouargla et Ghardaia.

Lors d'une visite menée dans les localités de "Mezioud" et "Dhayat El Hal" dans la commune de Brizina), Mme Benhabylès a situé "la profondeur de la coopération humaine entre le Croissant rouge algérien et la Croix rouge de Chine en adéquation avec les relations distinguées entre les peules algérien et chinois tissées par des liens historiques communs et aspirant à un avenir prometteur".

"Cette coopération solide entre les deux instances humanitaires seront couronnées par d'autres initiatives", a déclaré, la présidente du CRA, faisant savoir que cette initiative entre dans le cadre des opérations de solidarité renforçant les efforts de l'Etat.

Au passage, elle a valorisé le grand rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) oeuvrant en partenariat distingué avec le CRA et soutenant par ses contributions les actions de solidarité à travers le pays, notamment dans les zones déshéritées et éloignées.

Une caravane d'aides humanitaires se rendra prochainement à 120 familles algériennes qui résidaient à Kidali (nord du Mlai) et qui a fui en 2012 vers Tamanrasset, a-t-elle annoncé, qu'elle acheminera quelque 30 tonnes d'aides, aux côtés d'une caravane médicale encadrée par des médecins du CRA.

Le conseiller de l'ambassade de Chine en Algérie, Kian Jin a souligné, à cette occasion, "que la coopération entre la Croix rouge chinoise et le CRA n'est pas récente et constitue un prolongement des relations historiques solides liant les deux pays amis qui connaissent une évolution permanente".

"Le gouvernement chinois est prêt à fournir davantage d'efforts pour développer ces relations distinguées", a encore déclaré le conseiller à l'ambassade de Chine en Algérie.

Cette visite a été marquée par la remise d'aides à 40 familles de nomades et des zones éloignées relevant de la commune de Brizina dont des couvertures , des chauffages, des tentes et des denrées alimentaires.