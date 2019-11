Togo: La C14 et En Aucun Cas en soutien !

La Grande marche citoyenne du Front Citoyen Togo Debout, pour sonner la remobilisation en vue de l'obtention de l'alternance en 2020, prévue pour ce Mercredi 27 Novembre 2019, continue de récolter des soutiens.

Derniers de ces soutiens, il y a celui de la C14 et du mouvement En Aucun Cas.

Pour cette coalition de partis politiques de l'opposition qui n'entend pas présenter de candidat à la présidentielle mais compte soutenir l'un des candidats déclarés, "l'heure de la remobilisation a sonné" et c'est pourquoi, elle dit inviter "les populations à prendre massivement part à la grande marche citoyenne du FCTD et OSC partenaires".

Un son de cloche identique à celui du Mouvement En Aucun Cas qui pour sa part, au cours d'une rencontre avec la presse aujourd'hui a simplement indiqué que sa "décision de soutenir l'initiative du Front Citoyen Togo Debout a été motivée par notre rejet total du processus électoral en cours qui, comme les précédents ne conduiront qu'à la violence, à des assassinats, à des morts, à des disparitions, à des blessés et mutilés, par notre désapprobation de la gouvernance catastrophique de Faure GNASSINGBE, par sa propension à vendre tout nos biens et même notre vie privée à des étrangers et particuliers et plus particulièrement par notre désir d'exprimer ouvertement et pour la première fois notre opposition ferme à sa pernicieuse volonté de briguer un 4ème mandat".

Pour rappel, le FCTD était déjà Samedi dernier en meeting à Akassimé au coeur de Lomé, toujours pour la même cause, réclamer un fichier fiable pour des élections transparentes.