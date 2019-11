Angola: La Première dame souligne l'importance de l'éducateur social

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a souligné mardi à Luanda l'importance de l?assistant et éducateur et de l'enseignant de jardin d'enfants dans la promotion de l'inclusion sociale.

Ces professions, a-t-elle dit, jouent un rôle inévitable dans la promotion de l'inclusion sociale des personnes à risque, exclues ou socialement vulnérables, en promouvant la formation civique, la promotion des droits de l'homme et l'égalité des sexes.

Dans la construction de cette base, la première dame a estimé qu'il existait trois professions indispensables qui méritaient d'être plus valorisées dans le pays: l'assistant social, l'éducateur social et l'éducateur de l'enfance.

Présidant la cérémonie d'ouverture du cycle de conférences "Eduquer pour la citoyenneté", promue par son cabinet, Ana Dias Lourenço défend que chaque Angolais, en danger ou vulnérable, devrait être protégé et aider à parvenir à la citoyenneté à part entière, de l'enfance jusqu'à la fin de sa vie.

Elle a indiqué qu'il était essentiel de valoriser les professionnels qui promeuvent le changement social, la cohésion sociale et l'autonomisation, pour la pleine réalisation de la personne humaine, en maximisant toutes ses compétences. «Les professions d'assistant social, d'éducateur social et d'éducateur de la petite enfance sont celles de camps, ce sont de mission à vie, des engagements qui laisseront une marque aux citoyens et aux communautés partout où passeront ces professionnels », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que l'objectif consistait à lutter contre les inégalités sociales, à promouvoir l'inclusion sociale des enfants, des jeunes et des personnes âgées et à plaider et collaborer avec l'Exécutif dans la mise en œuvre de mesures de protection sociale. À cet effet, a-t-elle souligné, deux plates-formes ont été créées: la «Roue de l'amour» et «Transformez la vie, soyez une femme» dans le but de promouvoir les valeurs et les principes sociaux. La première est destinée aux enfants de la petite enfance et la seconde aux jeunes filles, en particulier les filles, pour les inciter à assumer leur rôle d'agents de changement et d'influence dans la société..

"Dans l'univers des différents axes de développement prioritaires, en tant que Première Dame de la République, j'accorde une attention particulière à l'éducation dans les premières années de vie de nos enfants", a expliqué Ana Dias Lourenço.

La première dame a déclaré qu'investir dans l'éducation préscolaire puis dans la formation d'éducateurs de la petite enfance s'apparentait à «la fondation d'une maison».

Elle a souligné les efforts déployés par l'Exécutif pour ouvrir en 2020 une maîtrise en méthodologies d'enseignement spécialisé en éducation de la petite enfance, afin que les fonctions d'enseignement de l'éducation préscolaire soient remplies dans chaque province par des enseignants qualifiés avec de bonnes performances.

Selon elle, l'événement constitue un espace important de réflexion et de partage des connaissances sur les principaux défis des professionnels travaillant dans le domaine de l'intervention sociale et de leurs qualifications.

La réunion, qui se déroule sous le slogan «La contribution de l'assistant social, de l'éducateur social et de l'éducateur de la petite enfance pour la citoyenneté, l'équité et la qualité de l'enseignement», a compté sur la participation de la ministre d'Etat chargée du secteur social, Carolina Cerqueira, de titulaires de divers ministériels, des enseignants et des étudiants.