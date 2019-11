Angola: Le manque de communication compromet la vaccination

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Celso Malavoloneke, a déclaré lundi à Luanda que le manque de communication était un obstacle au respect du calendrier de vaccination dans certaines régions du pays.

Intervenant à l'ouverture du symposium international sur les vaccins, à l'initiative de l'Université privée d'Angola (UPRA) en partenariat avec le Centre universitaire de santé ABC du Brésil, Celso Malavoloneke a indiqué que, pour des raisons culturelles et logistiques, le vaccin ne parvenait pas aux communautés, et de plus, les familles n'étaient pas informées des avantages et de la force immunologique des vaccins.

Si tous les enfants des pays en développement terminent le calendrier de vaccination avant l'âge d'un an, a expliqué le responsable, ils auront réduit le taux de mortalité infantile et maternelle de plus de 80%.

Pour Celso Malavoloneke, les universités devraient analyser le processus lié à la vaccination, identifier les goulots d'étranglement, proposer des recommandations et des solutions pour améliorer la vaccination des enfants.

A son tour, le recteur de l'UPRA, Carlos Alberto Pinto de Sousa, a souligné que la vaccination était l'un des moyens les plus efficaces, économiques, simples et abordables de prévenir les maladies évitables.

Selon l'académicien, la vaccination est une conquête de la société moderne et représente un jalon indélébile dans l'histoire de l'humanité et de la médecine, qui a permis d'éradiquer la variole après avoir causé la mort de 300 millions de personnes dans le monde.

Il a estimé que la science par la recherche, la pédagogie et l'information avait recherché des solutions abordables pour faire face aux diverses pathologies apparues au fil du temps.

Carlos Alberto Pinto de Sousa a reconnu qu'il y avait toujours un nombre considérable de personnes en marge du processus de vaccination, bien que des données récentes du ministère de la Santé (MINSA) indiquent que le pays a atteint 80% de la couverture vaccinale, ce qui représente une augmentation de 10% entre 2016 et 2017.

Il a expliqué que, grâce à cet événement, son université entendait associer, de manière inclusive, les diverses initiatives du Gouvernement et d'autres institutions qui contribuent à l'augmentation du nombre de personnes vaccinées dans le pays, l'accent étant mis sur les enfants et les femmes en âge fertile.