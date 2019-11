Afrique Centrale: Le pays assume la présidence de l'UNSAC

Luanda — L'Angola a assumé mardi la présidence tournante du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), pour un mandat allant jusqu'en juillet 2020.

Après avoir reçu le témoignage du président sortant, le burundais Mabla Kabishi, le secrétaire d'État aux Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, a affirmé qu'il prévoyait de nombreux défis pour le mandat de l'Angola.

Il a considéré les conflits existants au sein de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) et certains liés au terrorisme et incités par Boko Haram, comme de nouvelles menaces pesant sur la paix et la sécurité dans la région.

Le gouvernant a souligné que l'Angola avait une expérience de gestion post-conflit, très important pour partager avec d'autres États membres de l'UNSAC.

"Nous allons essayer de nous réunir le plus de fois possible pour résoudre certains problèmes, en particulier ceux du lac Tchad", a-t-il précisé.

Le lac Chad est une étendue d'eau située au centre géographique du continent africain. Il est très important économiquement, car il fournit de l'eau à environ 20 millions de personnes dans les quatre pays environnants (Tchad, Cameroun, Niger et Nigéria).

Selon le responsable, cette situation engendre un cycle de conflits entre pêcheurs et agriculteurs, et Boko Haram agit dans la région, obligeant les pêcheurs à payer des droits.

Il y a ensuite la question du climat, que le secrétaire d'État a qualifié de transversale à tous les pays à l'échelle mondiale.

Dans ce contexte, Teté António a estimé que la région de la CEEAC était l'une des plus riches du continent africain et a défendu l'importance de renforcer les conditions pour la paix dans la région.

Jusqu'au vendredi, les débats porteront sur des sujets tels que la paix et la sécurité et l'échange d'expériences entre les participants.

Participent à la 49ème réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) les représentants de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République Centrafricaine (RCA), de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de Sao Tomé-et-Principe et du Tchad.