Ile Maurice: Il écrase père et fils contre un mur - Akshay Baboolall libéré sous caution

Il goûte à la liberté après près de deux ans. La Bail and Remand Court a accordé la liberté conditionnelle à Akshay Baboolall, accusé provisoirement d'assassinat de son voisin et son fils. Le suspect devra s'acquitter d'une caution de Rs 100 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 500 000. Il ne pourra toutefois pas regagner son domicile à Fond-du-Sac afin de ne pas interférer avec les témoins et doit résider à la place à Camp-Thorel.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés le 2 janvier 2018. Ce soir-là, Akshay Baboolall a eu une dispute avec Anand Goorbin, 62 ans, et le fils de ce dernier, Vijay Gorbin, 37 ans. Et c'est alors que le suspect serait monté à bord de son 4x4 et aurait écrasé les deux hommes contre un mur, avant de s'enfuir. Akshay Baboolall s'est rendu à la police le lendemain du drame.

«Le 4x4 s'est dirigé directement vers mon père et mon grand-père, et les a écrasés contre le mur, avant de les faire voltiger. Ils ont atterri brutalement sur l'asphalte», a déclaré le fils de Vijay Goorbin. Ce dernier est décédé sur le coup alors qu'Anand Goorbin a rendu l'âme trois jours après.