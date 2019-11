Soudan: Le Conseil des ministres approuve divers projets de loi

Khartoum — - Le Conseil des Ministres, réuni en Séance Extraordinaire Mardi et présidé par le Dr Abdallah Hamdouk, a approuvé un nombre de Projets de Loi.

Le Porte-parole du Gouvernement et Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a dit dans des déclarations à la presse que les Projets de Loi présentés par le Ministre de la Justice, Nasr-Eddin Abdul-Bari, incluaient un Projet de Loi sur l'Annulation des Lois portant atteinte à l'Ordre Public et aux Bonnes Mœurs dans l'Etat pour 2019 et Projet de Loi de la Commission sur le Rétablissement du Système Juridique et Judiciaire 2019, qui vise à rétablir et à préparer les Organes de Justice à la Transition vers la Nouvelle Etape.

Il a expliqué que le 3ème Projet de Loi concernait le Régime de Démantèlement de Juin 1989 et la Suppression de l'Autonomisation.

Le ministre a noté que le Cabinet avait délibéré sur les trois projets de Loi et formulé des Observations et que le Ministre de la Justice avait immédiatement commencé à apporter les Modifications Demandées par le Conseil avant leur renvoi à la Réunion Commune.