Congo-Brazzaville: Route des forestiers - Les modules secondaires en cours d'aménagement

Le directeur de cabinet du ministre de l'Equipement et de l'entretien routier, Frédéric Manienze, a lancé, le 23 novembre, à Lékana, dans le département des Plateaux, les travaux des seconds modules de la route dite des forestiers.

« Cet acte si prometteur va ouvrir à notre population de nouvelles perspectives, tant en ce qui concerne leurs activités et leurs conditions de vie, mais également les retombées multiformes de cette partie du département au reste du pays. Avec cette route, la mévente des produits agricoles, les difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité ne seront plus, dans quelques mois, qu'un lointain souvenir », a salué la secrétaire générale de la préfecture, Marich Gynalda Mavoungou.

Ces travaux d'aménagement, mis en œuvre par les protocoles d'accord techniques n°144 et 150 du 7 octobre 2019, seront exécutés par la société Wang Sam sur les tronçons Lékana-Akou-Okali. Cependant, la boucle de Lékana et les soixante premiers kilomètres de la route Kébara-Ingoumina ont été confiés à la Société industrielle et forestière du Congo (Sifco).

Scindés en trois lots, les travaux préparatoires de terrassement et d'assainissement concernent la route Lékana-Kenkouara-nouka-kébara, longue de 27,6km ; Kébara-Lagué-Ngoulonkila, soit 20 km et Kébara-Ingoumina de 60km, soit une longueur totale de 128,5km. «Ces sections de route seront construites conformément aux normes forestières pour les terrassements et celles des travaux publics pour la construction des ouvrages de franchissement de type dalot », a signifié Blaise Onanga, directeur général de l'Entretien routier. Le coût total de ces projets est estimé à 3 525 522 500 F CFA, sur financement de l'Etat congolais.

A l'effet de matérialiser le plan national de développement dans le département des Plateaux pour garantir la circulation des personnes et des biens, le directeur général de Sifco a rappelé que « le développement d'un pays passe par les routes », avant de demander l'appui de la population pour que « cette route soit réalisée le plus tôt possible et selon les règles de l'art ».

Un nouveau bac sur la Mpama

Pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens, le gouvernement a signé un protocole d'accord avec la Société forestière et industrielle d'Abala (Sofia), en vue de l'acquisition d'un nouveau bac autopropulsé, d'une capacité portante de cent tonnes, sur la rivière Mpama, située sur l'axe Gamboma-Ossélé-Allembé, dans le département des Plateaux. D'une durée de douze mois, ce projet a été entièrement financé par l'Etat congolais à hauteur de 1 311 407 200 F CFA. Cet obstacle naturel, qui demeure encore aujourd'hui un point de quasi-rupture de trafic, en l'absence d'un ouvrage adéquat de franchissement, est la cause de l'enclavement du district d'Allembé », a laissé entendre Lambert Oléa, directeur général de l'Equipement.

En effet, l'ancien bac de type à traille, construit en 1975 par la société Golliard, est aujourd'hui dans un état défectueux, ne permettant plus de satisfaire aux exigences actuelles de tonnage imposées par le transport terrestre aux véhicules lourds et grumiers.

Dans l'exécution de ce projet, les travaux de génie-civil (se rapportant à la voie d'accès), pour un forfait de quatre cents millions de francs CFA et un aménagement des quais en béton armé pour un forfait de quatre cents millions de francs CFA également, seront réalisés. Au titre de l'assainissement et de l'ouvrage d'art, il est prévu la construction des dalots simples de section 1,50m x1,50m x15m : quatre unités ainsi que l'acquisition d'un nouveau bac de cent tonnes, pour un forfait de 685 407 200 F CFA.