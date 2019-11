Congo-Brazzaville: Zoom sur Brazza - L'aventure s'annonce mémorable

Le lancement de la balade photographique « Zoom sur Brazza » a eu lieu le dimanche dernier. De jeunes congolais talentueux et passionnés de photographie ont capturé des scènes inouïes en vue de mettre en lumière quelques hommes et femmes qui font vivre le secteur informel dans la capitale.

Caméra à la main, sourire aux lèvres et regards pétillants, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les participants entamaient la balade photographique « Zoom sur Brazza », à proximité de l'Institut français du Congo. Cette initiative est un hommage rendu aux hommes et femmes qui se battent nuit et jour pour participer à l'économie congolaise. Parmi eux, des mécaniciens, sculpteurs, vendeurs, transporteurs, etc.

Pour cette première phase, des artistes photographes, professionnels et amateurs, près d'une dizaine, ont fait le tour de deux arrondissements, Bacongo et Makélékélé. « En tout cas, c'était une expérience mémorable que je ne compte pas oublier. Durant la balade, nous ne nous sommes pas contentés de les photographier. Mais nous avons également discuté avec eux pour nous infiltrer dans leur quotidien et en savoir plus sur leurs activités. Entre rire et cri de détresse, nous avons passé du bon temps », nous a confié l'un des participants à cette balade.

Pour un autre, ces hommes et femmes méritent bien l'attention car ils influencent positivement l'environnement. Ils sont des modèles d'espoir et de persévérance car, malgré les difficultés, ils s'attachent à ce qu'ils appellent affectueusement leur « gagne-pain ».

Lebon Chansard Ziavoula, responsable du collectif Mbongui art photo et initiateur de la balade, a indiqué que la photographie est un art qui embrasse tous les secteurs de la vie. « A travers ce projet, nous mettons la photographie au service de la société en braquant l'objectif de nos appareils sur des personnes qui exercent des métiers d'utilité publique dans des conditions quelque peu pénibles. Le but étant de changer les mentalités de la population et de les encourager à faire mieux et leur témoigner tant notre soutien que notre admiration », a-t-il souligné, ajoutant: « Je suis ravi de cette première séance qui a connu un franc succès auprès des participants. Ils sont déjà tous motivés pour la prochaine étape et je suis sûr et certain que l'exposition enfantera un très bon résultat ».

Notons qu'au bout de trois mois de balades photographiques et de master class, en fonction d'un calendrier bien établi, cette initiative donnera lieu à une exposition collective itinérante à travers Brazzaville. Par ailleurs, des catalogues regroupant tous les travaux photographiques accompagnés des textes seront édités à la fin du projet.