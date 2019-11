Congo-Brazzaville: Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif - Le Comité de pilotage en session ordinaire ce 27 novembre

La rencontre sera, entre autres, consacrée à l'examen et à la validation des programmes de travail et au budget annuel exercice 2019 révisé, suite à la restructuration du projet, ainsi que l'examen et l'adoption du rapport d'activités au 20 novembre.

La deuxième session ordinaire du Comité de pilotage du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased) se tient sous la présidence du directeur de cabinet du ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ferdinand Sosthène Likouka, indique un communiqué de presse. En effet, outre le budget révisé, les participants vont examiner et adopter le programme de travail etle budget annuel (PTBA) exercice 2020.

« Il s'agira, pour l'Unité de coordination du projet, de présenter aux membres du Comité de pilotage le projet restructuré dont l'exécution des activités ne sera soutenue que par les fonds de la Banque mondiale en l'absence de la contrepartie gouvernementale. Avec un budget 2019 initial qui était de 1 832 163 878 FCFA, nous sommes passés à 1 782 163 878 FCFA », a précisé le coordonnateur du Praased, Calixte Kolyardo.

Ainsi, l'occasion sera donnée à la coordination de rendre compte au Comité de pilotage de la situation actuelle du projet et des différentes stratégies de mise en œuvre adoptées. Le but étant d'atteindre les objectifs du Praased avec les ressources actuellement disponibles. « Le PTBA 2020 soumis à l'examen des membres du Comité de pilotage porte sur un budget prévisionnel de 5 889 761 067 FCFA qui sera financé entièrement par la Banque mondiale. Ce PTBA devra permettre d'enregistrer des acquis nécessaires en vue d'améliorer le rendement scolaire au primaire et au collège, et de renforcer l'efficacité de certains systèmes de gestion de l'école congolaise », poursuit le communiqué de presse du Praased.

Ainsi, un accent particulier sera, par exemple, mis sur l'acquisition des manuels scolaires ; le renforcement des capacités en matière de révision des curricula des programmes du primaire et du secondaire. A cela s'ajoutent l'analyse des dispositifs des évaluations des acquis scolaires et la pédagogie de remédiation ; la première évaluation nationale des indicateurs de prestation de services en éducation ainsi que la mise en place du système biométrique d'identification des enseignants.