Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club et DCMP font jeu égal, Mazembe et Lupopo emboîtent le pas

Il n'y a pas eu de vainqueur, le 24 novembre à Kinshasa et à Lubumbashi, lors des deux derbys les plus suivis de la République démocratique du Congo.

Au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AS V.Club et le Daring Club Motema Pembe (DCMP) se sont quittés sur une parité d'un but partout, en match en retard de la quatrième journée de la vingt-cinquième édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le Congolais de Brazzaville, Héritier Ngouelou, a marqué le but des Immaculés de Kinshasa à la 43e mn, d'une frappe imparable au cœur de la surface de réparation de V.Club, concrétisant la domination des joueurs du coach Isaac Ngata en première période. Mais les Dauphins noirs ont accaparé le cuir en seconde période, égalisant à la 77e mn par le biais du défenseur central international, Avadongo, sur un corner.

« Je voulais que mes joueurs commencent le match très haut, mais un flottement s'est installé dans la défense. On a encaissé le but et Motema Pembe en a profité pour prendre un ascendant dans l'entrejeu. En seconde période, nous sommes venus encore avec cet esprit de commencer très haut et nous avons marqué ce but égalisateur qui nous a permis de stabiliser le jeu et de prendre également, cette fois, l'ascendant sur notre adversaire. Un match de la haute qualité technique et tactique de la Ligue 1», a décrypté le coach Florent Ibenge, à la conférence de presse d'après match.

Et le technicien congolais de Brazzaville, Isaac Ngata, patron du banc du DCMP, de renchérir: « Il faut féliciter les deux équipes. Tactiquement, on se connaît un petit peu maintenant. C'est le jeu tactique qui allait faire la différence. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu trop de choix puisque j'ai perdu très vite deux milieux de terrain ».

Mazembe et Lupopo à forces égales...

Le même jour, au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, les sempiternels clubs rivaux de la capitale congolaise du cuivre, le TP Anglebert Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo s'opposaient également. Chico Ushindi wa Kubanza a ouvert la marque pour les Corbeaux à la 30e m et Mpiana Monzizi a égalisé à la 33e. A la 50e, Mpiana Monzizi est revenu à la charge pour le second but de Lupopo et signer son premier doublé contre Mazembe. De la tête, il a battu le gardien de but Gbohouo. Entré en jeu en seconde période, Trésor Mputu est venu apporter du sien dans cette partie. Sur une balle arrêtée à l'heure de jeu, il a offert à Kevin Mondeko une de ses passes lumineuses dont il est le seul à détenir le secret. Et le défenseur central du Tout Puissant Mazembe a trompé le gardien de but Makawa de Lupopo, remettant ainsi les deux équipes à égalité.

« Lupopo est égal à lui-même, j'ai prévenu mes joueurs sur l'intensité d'un derby. Ça été un match où l'enjeu a dépassé le jeu... Personne n'a manqué à l'équipe pour battre Lupopo. Parlant de la présence de Trésor Mputu, le feeling n'a pas été mauvais pour lui. Il est entré au bon moment et a délivré la passe décisive sur l'égalisation. Tactiquement, mon équipe avait du répondant, mais en football, la tactique et la technique ne suffisent pas, le troisième élément qui est la chance doit être de votre côté. Je suis satisfait de la qualité de notre jeu », a déclaré l'entraîneur Pamphile Miyaho Kazembe de Mazembe.

Le coach Papy Kimoto a pour sa part évoqué une baisse de concentration de ses joueurs en seconde période. « Satisfaisant, oui, mais en même temps, on a encore perdu deux points. Il y avait moyen de gagner contre cette équipe de Mazembe très expérimentée... On a rêvé, on avait la victoire, mais on a encaissé le second but. En même temps, je suis content, on n'a pas perdu ce derby là. Et je pense qu'au prochain match, on va essayer de faire mieux », a-t-il indiqué. Kimoto a donc manqué de près de rééditer l'exploit du coach Kayembe Muyaya, qui a battu Mazembe, en tant que coach de Lupopo en mars dernier, après près de quinze ans.

Classement

Mazembe garde la première position avec vingt-six points en dix matchs, suivi de V.Club qui en compte vingt-cinq après quatorze sorties. DCMP est troisième avec vingt-deux points au terme de onze rencontres, devant le FC Saint-Eloi Lupopo (vingt-et- un points en treize matchs). La Jeunesse sportive Groupe Bazano est cinquième avec vingt-et-un points après douze matchs, devant Lubumbashi Sport (vingt-et-un points en quatorze sorties), Renaissance du Congo (dix-neuf points en onze matchs), Racing Club de Kinshasa (dix-neuf points en quinze matchs). Rangers est neuvième avec dix-huit points et douze matchs joués, alors que Maniema Union clôture le top 10 du classement avec seize points mais dix matchs livrés. Ensuite, il y a Nyuki (huit points et treize matchs), Sanga Balende (sept points pour huit matchs), Simba (sept points et dix sorties), Dauphins noirs (sept points en douze matchs) et Bukavu Dawa (trois points à l'issue de douze matchs).