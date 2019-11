Congo-Kinshasa: Dossier Meschak Elia - Le joueur rejette sa suspension par la Fécofa

Suspendu pour une durée de douze mois, l'ancien ailier percutant du Tout Puissant Mazembe, dans un communiqué de presse, a recusé la décision de l'instance nationale de football, avant de déclarer que la Fédération internationale de football association (Fifa) est saisie de son dossier.

Meschak Elia Lina, par le biais de ses conseils, a réagi, quelques jours après l'annonce de sa suspension le 18 novembre par la Fédération congolaise de football association (Fécofa), sur une plainte déposée par le club de Lubumbashi. Suspendu pour douze mois par l'instance faîtière du football congolais, le joueur qualifie cette sanction de tentative de pression faite à son encontre.

« La décision en question est manifestement une tentative de pression faite à son encontre par son ancien club, lequel cherche par tous les moyens (même ceux illicites) de l'impressionner, car il n'a aucun moyen contractuel de le forcer à subir ses volontés. Le contenu de cette décision a manifestement été dicté à la Fécofa par le club TP Mazembe ; la Fécofa n'a, et pour cause, jamais donné au joueur la possibilité d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Pour cette simple raison déjà, sa « décision » est nulle et de nul effet », indique un communiqué de presse du joueur.

Meschak Elia affirme, dans ce communiqué adressé aux médias, avoir saisi la Fifa. « Tous les faits auxquels la décision de la Fécofa se rapporte sont faux, l'ensemble des affirmations qu'elle contient émanant de faux éléments fournis par le TP Mazembe et étant clairement contredites par des éléments de preuve qui sont en possession de la Fifa, saisie par le joueur voici plusieurs semaines », écrit-il.

Et de qualifier la Fécofa de complice avec le club de Lubumbashi : « En rendant ce type de décision, la Fécofa se rend complice d'un club qui n'hésite pas à inventer des insanités et à mentir sur des éléments fondamentaux du dossier ». Le joueur passé par Don Bosco avant d'atterrir par Mazembe « considère en conséquence que les accusations qui sont faites à son encontre sont gravement diffamatoires ; que la décision de la Fécofa est de nul effet ; que le comportement du club TP Mazembe dans cette affaire est inadmissible et doit faire l'objet de sanctions ». Enfin, le joueur « se réserve de donner à tout ce qui précède une suite judiciaire ».

Rappelons que Meschak Elia avait refusé de signer le contrat de transfert avec Anderlecht après un essai concluant et avait quitté la Belgique pour la Suisse. Cette situation a fortement contrarié le TP Mazembe, son ancien club, qui avait visiblement bouclé des tractations relatives à ce transfert avec Anderlecht. Le club de Lubumbashi a donc porté plainte auprès de la Fécofa qui a décidé de douze mois de suspension du joueur.

Selon le communiqué de presse du joueur, la Fifa semble être saisie du dossier. Très souvent, l'instance faîtière mondiale du football accorde plus de protection aux joueurs souvent victimes aussi biens des agents véreux que des clubs qui cherchent à faire des bénéfices sur les dividendes issus des marchés de transferts. Le feuilleton Meschak Elia n'est pas encore à son terme, bien au contraire...