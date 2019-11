Congo-Kinshasa: 2ème Forum de la Société civile - L'UE appelle à l'unité des acteurs

À la cérémonie d'ouverture du 2ème Forum de la Société civile à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a encouragé les acteurs à l'unité. « La Société civile de la RDC aspire à travailler dans l'unité, à être forte et professionnelle. Nous ne pouvons que l'encourager dans ce sens », a dit Jean Marc Chataignier devant les 200 participants à ces assises.

Le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana, a, au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, donné, le mardi 26 novembre à Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, le go aux travaux du 2ème Forum national de la Société civile. C'était en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne et de la représentante de Diakonia.

« En me déléguant, le président de la République tient à exprimer son intérêt aux travaux de la Société civile. Ce thème fait penser à la maturité de la Société civile qui a compris les défis à relever et sa destinée au regard des aspirations des communautés. Le président de la République en reconnaissant le rôle qu'a joué la Société civile et continue de jouer pour que notre pays soit un véritable Etat de droit, dans ce sens, il réitère son engagement à vous soutenir dans le travail de valorisation des Congolais et d'expression des libertés fondamentales », a déclaré André Kabanda Kana dans son mot de circonstance.

Pendant quatre jours, les acteurs de la Société civile vont échanger sur le thème central : « Repenser le rôle des Organisations de la Société civile ».

Ce vaste sujet sera décliné sous plusieurs thématiques, notamment la gouvernance économique, la sécurité, la décentralisation, la responsabilité et engagement de la Société civile, le partenariat entre la Société civile et les partenaires techniques et financiers, le partenariat entre le pouvoir public et les Organisations de la Société civile, l'autonomisation de la Société civile, la pérennisation, l'enjeu du genre et la transition numérique.

Dans son intervention, l'ambassadeur de l'Union européenne ; Jean Marc Chataignier, a souligné le rôle important qu'a joué la société civile pour l'avènement de l'actuel ordre politique. « Les présentes assises de la société civile en République Démocratique du Congo se tiennent dans un contexte particulier marqué par la première transition pacifique du pouvoir à la suite des élections tenues en décembre 2018. Ce processus n'aurait pu déboucher et réussir sans l'engagement de centaines de milliers de femmes et d'hommes de la société civile congolaise pour la défense de leurs idéaux et valeurs. Ce forum ne saurait naturellement qu'être dédié à tous ces citoyens-acteurs de la démocratie, dont certains ont même perdu la vie dans leur combat pour la liberté. Nous nous souvenons de leurs sacrifices et nous nous devons de les honorer », a déclaré Jean Marc Chataignier.

Notons qu'entre 2008 et 2018, l'Union Européenne a consacré 20 millions d'euros dans le cadre de sa coopération avec le Gouvernement de la RDC pour le renforcement des capacités de la société civile. Dans le prolongement de cette action, le diplomate européen a annoncé la signature avec le Ministre des Finances d'une nouvelle convention de 12 millions d'Euros pour un « programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile ».

Cependant, Jean Marc Chataignier a précisé les motivations essentielles du soutien de l'UE à la société civile congolaise en ces termes : « Le soutien de l'Union européenne en faveur de la société civile congolaise vise à la soutenir dans sa triple-mission de : prestataire de services sociaux de base; actrice de gouvernance pour une croissance inclusive et durable à travers sa participation aux dialogues sur les politiques publiques, conformément à l'Accord de Cotonou qui nous lie ; actrice naturelle de changement par le dialogue et la veille citoyenne ».

Au premier jour de ces assises, les débats ont tourné sur deux exposés sur l'historique de la société civile et sur les perspectives de travail des organisations de la société civile à l'horizons 2030. Les travaux de ce deuxième Forum devront aboutir à des résolutions concrètes afin de transformer la société en professionnelle et surtout accompagnatrice du gouvernement pour la bonne gouvernance. Le renouvellement des animateurs du CCNSC mise en place lors du 1er forum de 2013 est également dans l'ordre du jour.

Cette table ronde réunit plus de 200 participants, venus de toutes les provinces du pays. Au nombre des partenaires il y a l'appui financier de l'Union Européenne et de Diakonia, une organisation humanitaire suédoise œuvrant pour un monde équitable et durable sans pauvreté, Christian AID et ACTED.