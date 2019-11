Congo-Kinshasa: La pluie a encore tué

Kinshasa se meurt. Faute d'une bonne politique d'urbanisation, la nature impose sa loi sur les humains. Hier mardi, au petit matin, la pluie a encore déversé sa colère sur la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de morts et d'importants dégâts matériels, selon le bilan provisoire officiel de la police nationale.

À y regarder de près, une bonne partie de ce qui est arrivé dans ce désastre macabre pouvait être évité si jamais l'État avait instauré, en amont, une bonne politique urbanistique, en décourageant, par exemple, des construction anarchiques dans des sites dangereux. Hélas ! D'année en année, on subit les mêmes affres de la nature, on déplore le désordre, on compte les morts et on observe la vie se poursuivre comme si, hier, rien de grave ne s'était produit. Or, au lieu de subir et pleurnicher, le gouvernement devrait anticiper sur les événements. C'est cela gérer, car, dit-on, gouverner c'est prévoir.

Une mégalopole comme Kinshasa mérite une gestion à la taille de sa grandeur et de celle de sa population qui est passée de 400 000 habitants en 1960 à plus de 10 millions d'habitants à ce jour. La démographie s'est sensiblement accrue, mais la politique urbanistique n'a pas suivi. Dans la ville de Kinshasa, chacun s'achète son lopin de terre où il le peut et y construit sa maison, selon sa volonté. Aucun respect des normes urbanistiques. Le plus écœurant, c'est que l'Etat regarde impuissant ce désordre organisé pour faire une comptabilité macabre chaque fois que se produit une catastrophe naturelle.

La conséquence d'un tel déséquilibre ne pardonne pas. Elle se paie cash ! Chaque fois que la nature se déchaine, ce sont des dégâts qui s'ensuivent. Ce qui est arrivé mardi à Kinshasa, spécialement à Livulu, dans la commune de Lemba, pouvait être évité si les gouvernants avaient pris au sérieux la menace de l'érosion sur le tronçon qui mène à l'intendance de l'Université de Kinshasa.

En un mot, hormis le caractère imprévisible de la nature, l'Etat a une grande part de responsabilité dans ce qui est arrivé, en laissant faire une mauvaise urbanisation de la ville. Un gouvernement, ça agit ; ça ne pleurniche pas.