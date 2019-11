Cote d'Ivoire: Inondations à Bonoua - Amethier entreprend la construction d'un grand canal

Soucieux du bien-être des populations de Bonoua pendant la saison des pluies, notamment en ce qui concerne les inondations, le conseil municipal avec à sa tête le maire Jean Paul Amethier a entrepris de grands travaux.

En effet, il y a quelques semaines, ont débuté les travaux de prolongement du grand canal de Bonoua, en béton armé 2723 ml et réalisation de 6 dalots et 2 passerelles.

Les travaux exécutés par les entreprises BTP et Rehoboth et compagnie consistent au décapage de la zone, à la fouille des tranchées et au bétonnage sur 3 km.

Après la libation faite par le notable Yangue Minfi, le maire Amethier a salué la présence de M Dieudonné Sondé, représentant du sous-préfet de Bonoua.

"C'est un jour important pour Bonoua parce que les populations m'ont élu pour un objectif, celui de vivre sans des risques et bénéficier du développement" a-t-il dit. Avant d'ajouter qu'il y a une totale cohésion entre le conseil municipal et la population.

Surtout que le conseil traduit bien en acte sa devise "Uni, Bonoua est fort". Le maire a dit sa peine face à la situation de certains de ses administrés qui ont dû quitter leur maison suite aux innovations.

"La gouvernance, c'est l'anticipation, c'est pourquoi, nous faisons ce canal" a-t-il conclu, non sans dire à l'endroit de ses détracteurs qu'il a la bénédiction de Dieu et des autorités, qu'il n'a donc pas peur, mais qu'il reste ouvert. Et si ces derniers le désiraient, ils peuvent l'approcher pour qu'ensemble, ils travaillent pour Bonoua.