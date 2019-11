Cote d'Ivoire: Droit et Sécurité Maritime - Fin de formation pour 14 auditeurs en Master DSAMO

Après 9 mois de formation, 14 cadres d'entreprises, formant la 3e promotion du Master 2 en Droit et Sécurité des activités maritimes et océaniques (DSAMO), de l'Institut de sécurité maritime inter régional (Ismi), ont reçu leur diplôme de fin de formation, le 22 novembre 2019.

La cérémonie s'est déroulée à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon, en présence de plusieurs personnalités.

Au rang desquelles, la ministre déléguée, chargée aux Transports du Gabon, Mme Essingoné Obame, le secrétaire permanent du comité interministériel, chargé de l'action d'Etat en Mer, Abroulaye Fofana, le directeur général de l'Arstm, Karim Coulibaly, l'attaché de défense de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Xavier clochard, ainsi que le Professeur Valérie Boré Eveno, Maître de Conférences à la faculté de Droit de l'Université de Nantes, en France.

L'épouse du Premier ministre gabonais, Mme Nkoghe Bahalé a également rehaussé de sa présence, la cérémonie.

Les 14 auditeurs sont issus de trois pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la Côte d'Ivoire.

A l'occasion, le secrétaire permanent du comité interministériel, chargé de l'action d'Etat en Mer, Abroulaye Fofana, s'est félicité de cette formation qui contribuera, selon lui, à renforcer les actions en faveur de la sécurité dans le Golfe de Guinée.

« Je compte sur la nouvelle génération de cadres maritimes que vous constituez pour relever la performance de nos administrations et promouvoir un Golfe de Guinée propice », a-t-il lancé.

Ajoutant que le Golfe de Guinée est le lieu d'opportunités et de richesses où transitent plus de 90% des importations et des exportations des pays de la zone.

« Malheureusement, dira-t-il, cet espace maritime est devenu depuis plus d'une décennie la proie de grands prédateurs sans foi ni loi, qui écument nos océans, à la recherche du gain facile.

Cela contribue de plus en plus à mettre en péril les efforts des Etats de la zone pour la maîtrise de leurs espaces maritimes en vue d'une exploitation durable tournée vers le développement de nos sociétés ».

Dans le même sens, le directeur général de l'Arstm, Karim Coulibaly, a souligné que la mise en place du Master2 Dsamo en 2016, était destinée à appuyer en ressources humaines compétentes, et les processus de réforme de l'action de l'Etat en Mer, dans les Etats du Golfe de Guinée.

« Ce Master s'inscrit dans le cadre du programme des Universités numériques de l'Université de Nantes qui a bien accepté de partager avec nous, son expérience dans le cadre de l'éducation à distance », a-t-il souligné.

Avant de souligner qu'il a pour objectif de former des cadres à même de comprendre les enjeux de la mer, formuler et mettre en place des politiques de lutte contre les risques et menaces de sécurité et de sûreté maritimes dans l'esprit des stratégies développées au niveau international, continental, inter régional et régional.

Professeur Valérie Boré Eveno, de l'Université de Nantes, a, quant à elle, exhorté la nouvelle promotion à maintenir la barre haute. « Chers étudiants de la promotion 2019-2020, nous comptons sur vous pour maintenir le même niveau d'exigences et de compétences que vos prédécesseurs », a-t-il invité.

Au nombre de 15 étudiants, la promotion entrante est composée de ressortissants en provenance de 5 pays du Golfe de Guinée (Bénin, Congo, Gabon, Togo et la Côte d'Ivoire). La formation est dispensée par des experts de l'Ismi et de l'Université de Nantes.