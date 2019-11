Cameroun: Santé pour le développement - Dr Albert Ze, meilleur chercheur africain 2019

Le Dr Albert Ze a montré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, comme dit l'adage. Ce jeune chercheur âgé de 32 ans a reçu le 5 octobre dernier la distinction de « Meilleur chercheur en santé pour le développement 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Spécialiste en économie de la Santé, ce jeune Camerounais originaire d'Ebolowa est l'un des meilleurs chercheurs en santé pour le développement. Cette distinction lui a été attribuée par le Super prix africain de l'excellence (Spade), une initiative du « Groupe international de communication et de marketing ». Organisé chaque année, ce prix a pour but de distinguer les chercheurs et les acteurs du développement qui se démarquent dans leurs domaines de compétences.

Avec ce prix, le jeune chercheur pourra désormais entrer en contact avec les réseaux d'investisseurs et tous ceux qui sont intéressés par l'environnement et la santé. Ceci dans la mesure où il propose une restructuration du système de santé camerounais qui doit s'adapter à son environnement. D'après lui, les différentes politiques appliquées jusqu'ici datent depuis des indépendances. Elles ont été importées et ne cadrent pas avec la réalité du pays. L'urgence est d'effectuer un diagnostic vrai qui permettrait de mettre en place une politique de santé pouvant répondre aux préoccupations des populations. « J'ai proposé un programme de lutte contre les médicaments de la rue sur quatre points. Le premier consiste à rétablir l'offre des médicaments formelle au sein de nos différents hôpitaux, parce que c'est la proximité du médicament qui fait éclore le système informel. L'objectif est de restructurer la demande formelle en médicaments qui va combattre la demande informelle de façon automatique », explique le chercheur.

Titulaire d'un doctorat PhD en économie de la santé avec mention très honorable et félicitations du jury en 2011, le Dr Albert Ze porte sur ses épaules 10 années de recherche, six publications et 12 en cours. Des arguments qui ont sans doute convaincu les membres du jury. Ce jeune chercheur camerounais a fondé en 2010, l'Institut de recherche pour la santé et le développement (Iresade) à Yaoundé avec de nombreuses propositions dont la plus importante porte sur la construction et la structuration du système de santé au Cameroun. Ceci avec un accent particulier sur les cas des insolvabilités des patients dans les hôpitaux dans la perspective de trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème de manière pérenne. « Le problème perçu et tel qu'il est géré dans nos formations hospitalières n'apporte pas une solution durable », relève-t-il. Dr Albert Ze est aussi expert en suivi évaluation au Centre d'analyse et recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun logé au ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Il est un spécialiste de l'économie industrielle du médicament, de la pharmacie, des systèmes de santé, entre autres.