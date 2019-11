Algérie: Mihoubi promet à partir de Bechar un programme spécial pour le développement du Sud

Bechar — Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Azzedine Mihoubi, s'est engagé, mardi depuis Bechar, à "appliquer un programme spécial" pour le développement économique et social de cette wilaya ainsi que des autres régions du sud du pays.

Lors d'un meeting, dans le cadre de la campagne électorale, animé à la maison de la culture "Kadi Mohamed", M. Mihoubi a promis qu'il œuvrera, s'il est élu, à l'application d'un vaste programme qui vise essentiellement l'exploitation de l'ensemble des ressources agricoles, touristiques, minières et culturelles de cette partie du pays.

"Le but étant la relance, selon des règles scientifiques et économiques, du développement des régions du pays dont certaines souffrent de retards", a-t-il souligné.

Pour Mihoubi, "il est inconcevable que les régions du sud, à l'instar de Bechar, soient en marge du développement économique et social enregistré par certaines régions du pays, sachant que cette région dispose d'énormes potentialités agricoles, touristiques et minières, dont le cuivre, le barytes et le manganèse qui sont inexploités", a-t-il déploré.

Par ailleurs, Azzedine Mihoubi s'est engagé à mettre en œuvre un nouveau schéma de prise en charge réelle de la réhabilitation de la plaine agricole d'Abadla (5.400 ha), la création de nouveaux pôles touristiques à travers l'encouragement et l'incitation des investisseurs via un dispositif "simple" au lieu et place du système d'investissement actuel "très lourd", selon lui, et "décrié par les investisseurs et les promoteurs".

"Si je suis élu, je créerai une ville du cinéma à Taghit, avec le partenariat de pays voisins ayant acquis une expérience dans ce genre de structures artistiques, de même que je relancerai le festival international du court-métrage de cette localité, pour donner une nouvelle impulsion tant à la culture qu'au tourisme dans la wilaya de Bechar", a-t-il encore promis.

A la famille sportive, le candidat à l'élection présidentielle s'est engagé à la création d'une académie publique des sports pour la formation des jeunes talents et la préparation des élites nationales sportives.

"Le développement de ces différents segments économiques et culturels vont nous permettre de mettre en place un développement harmonieux des régions de notre pays, qui a maintenant besoin d'une véritable politique économique".

A la fin du meeting électoral, M. Mihoubi a exhorté l'assistance à aller voter massivement le 12 décembre prochain.