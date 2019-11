Algérie: Belaid - On ne peut pas construire de véritables institutions sans l'élite universitaire

Alger — Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belaid, a indiqué mardi à Alger que le pays "a besoin de son élite, notamment universitaire" pour construire de véritables institutions, s'engageant à donner la chance aux diplômés universitaires de prendre part à cette entreprise.

Dans une allocution devant les étudiants venus assister au meeting qu'il a animé à la salle omnisports de Zéralda, M. Belaid s'est engagé à "donner la chance aux diplômés universitaires de prendre part à la construction des institutions de la nouvelle République", soulignant que l'Algérie "a besoin de son élite plus que tout".

Précisant que l'Algérie avait besoin, dans la conjoncture actuelle, d'hommes loyaux et sincères, le candidat du Front El-Moustakbal a estimé que le pays "ne trouvera pas plus nationalistes que les étudiants qui n'ont pas hésité à participer au Mouvement national en décidant un certain 19 mai 1956 d'abandonner les bancs de l'Université et des lycées pour rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN)".

Selon lui, le projet de République qu'il ambitionne de réaliser en cas de victoire à la présidentielle du 12 décembre "ne saurait se concrétiser sans la participation des universitaires".

M. Belaid a promis, s'il est investi par le peuple, de défendre les droits des étudiants algériens et redonner espoir à cette catégorie qui souffre beaucoup, en s'employant à trouver des solutions à leurs problèmes et à réunir les conditions sociales et pédagogiques nécessaires".

Par ailleurs, le prétendant à la magistrature suprême s'est engagé dans son programme, présenté avant l'entame de la campagne électorale, à ouvrir de grands chantiers, à mettre en place des centres d'écoute et de débat et à encourager le dialogue en associant tous les acteurs et toutes les compétences nationales à tous les niveaux en vue de définir les contours et les fondements de l'Algérie nouvelle.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, M. Belaid a promis de revoir les méthodologies d'enseignement et de formation universitaires de manière à répondre aux aspirations de la société et à maîtriser les technologies modernes.