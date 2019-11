Congo-Kinshasa: Kasaïens et Katangais condamnent les pratiques honteuses qui opposent leurs communautés

Considérant la vive tension qui s'observe entre Kasaïens et Katangais vivant dans l'espace Grand Katanga, susceptible de créer un embrasement dans cette partie du pays, mais aussi la détérioration de cette situation exacerbée par des discours politiques d'incitation à la haine tribale et ethnique, les communautés Kasaïennes et Katangaises, à travers leurs leaders respectifs, Cless Mwepu et Célestin Mbuyu, se sont réunis le dimanche 24 novembre dernier, pour se concerter avant de mettre en garde quiconque s'évertuerait à inciter la population à la violence ou poserait des actes troublant la paix et la sérénité entre les deux communautés.

Ces derniers ont martelé sur l'implication de leurs communautés respectives, afin de dénoncer avec force tout fauteur de troubles.

Dans un communiqué conjoint, les membres des communautés du Grand Kasaï et de l'Espace Katangais, rassemblés en réunion extraordinaire de l'Alliance Katanga-Kasaï pour examiner la situation de l'heure dans cette partie de la République, condamnent avec la dernière énergie, les pratiques méchantes et honteuses qui opposent les deux communautés. Lesquelles pratiques troublent et freinent le développement des régions concernées.

Aussi, ces communautés ont affirmé soutenir avec détermination, les efforts de cohabitation entre les peuples, entrepris par le Président Félix Tshisekedi, dès son accession au pouvoir, sous l'exécution du Gouvernement afin d'instaurer une paix durable pour un développement intégral et harmonieux.