Soudan: 34ème Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord

Assouan — - Avec la participation du Soudan, le Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord a poursuivi ses sessions à Assouan, Égypte, et présenté des études de cas sur l'impact et les défis de la facilitation du commerce et de l'intégration régionale sur l'emploi en Afrique du Nord.

Dr. Moatasem Abdel Mawla de l'Université d'Al-Gezira a présenté un papier sur le Soudan, faisant référence au niveau des échanges commerciaux et à la facilitation des échanges économiques et commerciaux entre le Soudan et les autres pays membres du Groupe nord-africain.

Le papier, a également touché les défis et les obstacles liés au renforcement des échanges commerciaux entre le Soudan et d'autres pays, en particulier en ce qui concerne la faiblesse des infrastructures et la nécessité d'activer les accords et protocoles avec les pays d'Afrique du Nord, mettant l'accent sur le niveau élevé des échanges commerciaux entre le Soudan et l'Egypte.