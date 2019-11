Algérie: Tenue de la 2ème Journée algéro-allemande de l'énergie jeudi à Alger

Alger — La 2ème édition de la Journée algéro-allemande de l'énergie sera organisée jeudi à Alger sous le thème "Réussir la transition énergétique grâce aux concepts et technologies innovants", a annoncé mercredi le ministère de l'Energie dans un communiqué.

S'inscrivant dans le cadre des relations bilatérales, le ministère algérien de l'Energie et le ministère allemand de l'Economie et de l'Energie organisent cette rencontre pour "débattre, notamment, des questions relatives au rôle des innovations dans la phase actuelle de la transition énergétique, les concepts innovants à adapter pour l'Algérie concernant les énergies renouvelables l'efficacité énergétique et la digitalisation".

Cette journée a pour but aussi "d'approfondir la coopération entre les deux pays et de faire avancer leur transition énergétique".

"Ce partenariat énergétique vise à bénéficier des expériences de l'Allemagne pour soutenir l'Algérie dans son accomplissement d'une transition énergétique, préservant ses ressources épuisables et contribuant à un développement durable", a expliqué la même source.

La rencontre verra participation, pour la partie algérienne, des représentants de la Société nationale de l'électricité et du gaz, Sonelgaz, de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) et de l'Agence nationale pour la rationalisation et l'utilisation de l'énergie (APRUE).

La partie allemande, sera représentée, quant à elle, par des responsables d'instituts et d'entreprises allemands comme "Fraunhofer ISI", "Next Kraftwerke" et ABB, selon le communiqué.