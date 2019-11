Algérie: Campagne électorale - Les promesses de "débureaucratisation" et de relance de l'investissement dominent les discours des candidats (presse de l'Est)

Constantine — Les journaux de l'Est du pays ont rapporté ce mercredi que les promesses de "débureaucratisation" et de relance de l'investissement ont dominé les discours des candidats à la magistrature suprême au 10e jour de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Dans sa page Carnet de campagne, le Quotidien de Constantine a relevé que "les candidats à la présidentielle multiplient les promesses de "débureaucratisation" et de relance de l'investissement face à une situation économique extrêmement difficile, plombée par un climat morose des affaires et la chute vertigineuse des exportations des hydrocarbures".

La publication commentant que ces promesses étaient +souvent inconsidérées+ a relayé le passage d'Ali Benflis à Ghardaïa et sa promesse "d'ouvrir un large débat avec les compétences, les associations, les partis politiques, au sujet des voies et moyens pour sortir le pays de sa crise politique" et a souligné qu'Azzedine Mihoubi a promis, de son côté, depuis Bechar que s'il était élu, il procédera à "la mise en place d'un grand chantier de la débureaucratisation pour redonner confiance aux investisseurs".

L'Est Républicain, édité à Annaba abonde dans le même sens et souligne que Abdelkader Bengrina a promis, lors d'une sortie de proximité au quartier populaire des Eucalyptus dans la capitale, "des augmentations des salaires pour les personnes à bas revenus", et "une politique salariale, plus juste et plus équilibrée" et aussi, "des subventions aux nécessiteux au bas de l'échelle sociale" et encore " en finir avec la langue de Molière,comme deuxième langue".

Le journal consacre également un article à la sortie du candidat Abdelaziz Belaid à la salle omnisports à Zeralda réservée pour les étudiants et sa promesse à "donner la chance aux diplômés universitaires de prendre part à la construction des institutions de la nouvelle République".

La publication répercute également la campagne de proximité lancée par les partisans du candidat Ali Benflis dans les commune d'Annaba et rapporte que les animateurs de cette action attestent de la "réceptivité" et la "convivialité" des citoyens dans plusieurs localités.

Akher Saâ relaye également les activités des prétendants à la magistrature suprême au 10e jour de la campagne électorale et fait un focus leur " promesses tous azimuts".

Le quotidien de Constantine, l'Est Républicain, Edough news et Seybous Time ont relayé que 21 médias étrangers de pays asiatiques, européens, arabes et africains ont été jusque là accrédités pour la couverture du scrutin du 12 décembre prochain, selon le communiqué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).