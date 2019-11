Gabon: Julien Nkoghé Békalé lance officiellement le Piaepal

Le Premier ministre, M. Julien Nkoghe Bekale a procédé ce jour au lancement officiel du Programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement du « Grand Libreville » (PIAEPAL) en présence des membres du gouvernement dont le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, M. Tony Ondo Mba.

D'un coût total de 77 milliards F CFA, ce programme qui concerne dans sa première phase les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum, comprend le renouvèlement de 149 km du réseau de distribution d'eau potable, le renforcement et l'extension du réseau de distribution en eau potable sur 131 km, la réparation des fuites d'eau, la construction de trois châteaux d'eau et la suppression des branchements anarchiques.

Soutenu par la Banque africaine de développement (BAD), le PIAEPAL permettra d'atteindre les zones du Grand Libreville dépourvues de réseaux de distribution en eau potable, d'accroitre le taux d'accès à l'eau potable dans la zone d'impact du projet et de créer des emplois sur les quatre ans de mise en œuvre du projet.

« Je voudrais rappeler aux responsables chargés de sa mise en œuvre qu'il s'agit d'un programme qui figure en bonne place dans la feuille de route du gouvernement. Aussi, il devra faire l'objet d'un suivi particulièrement rigoureux. En effet, devant l'impatience de nos compatriotes, je serais sans concessions, quant à la mise en œuvre réussie de ce programme. Je veillerai personnellement à sa bonne exécution et à sa livraison dans les délais prescrits. Je n'accepterais ni retard dans l'avancement du projet, ni malfaçon ou la moindre déviance en termes de gouvernance », a conclu le chef du gouvernement.

Par ailleurs, sur instruction du président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba, le Gouvernement a repris ce jour le dialogue politique intensifié avec l'Union européenne et ses États membres.

Ce dialogue portera notamment sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la gouvernance démocratique et les élections. « Depuis très longtemps, le Gabon et l'Union européenne entretiennent des liens étroits de coopération dans divers domaines. Les questions à l'ordre du jour de ce dialogue politique intensifié s'inscrivent dans les objectifs du gouvernement visant à renforcer la démocratie et l'Etat de droit au Gabon », a déclaré le Premier ministre.

Les travaux du dialogue politique intensifié entre le Gouvernement et l'Union européenne (UE) se poursuivront au ministère des Affaires étrangères sous la co-présidence du ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze et de Mme Rosario Bento Pais, ambassadeur de l'UE pour le Gabon, Sao Tome et Principe et CEEAC, en présence de plusieurs ministres de la République et des ambassadeurs des États membres de l'UE.