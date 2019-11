Gabon: Julien Nkoghe Bekale - L'homme de Ntoum ,fidèle à la République.

Julien Nkoghe Bekale avait juré loyauté et fidélité. Il avait juré d'être au travail pour l'épanouissement des Gabonais depuis sa nomination au poste de premier ministre, Chef du gouvernement en janvier 2019. On le croirait infatigable et sur tous les fronts au nom du président de la République. Prêt à affronter les problèmes auxquels les Gabonais font face au quotidien. Il veut y apporter des solutions. C'est le sens de son passage à la Primature.

Julien Nkoghe Bekale avait promis faire bouger les lignes. On le croirait révolutionnaire, tant dans la méthode que dans le vocabulaire. Soucieux du bon fonctionnement de l'administration gabonaise, son implication démontre à suffisance qu'il se bat pour le bien-être de ses compatriotes. Il y a urgence, car les populations veulent des résultats, tout comme le Président de la République à qui le Premier ministre a toujours rendu compte.

Il avait d'ailleurs, lors d'un de ses discours, soutenu que : « ce que nos compatriotes nous demandent au quotidien par divers canaux, c'est de pouvoir se soigner quand ils sont malades, c'est de faire scolariser leurs enfants dans des conditions décentes. C'est de pouvoir manger à leur faim, de vivre dans un environnement sécurisé ; c'est d'avoir tous accès à l'eau et à l'électricité, de circuler sur routes praticables en ville ou en campagne, d'avoir accès à un emploi ou être placé en situation de s'en créer un » soutenait-il.

Pour atteindre des résultats, il faut un Gouvernement au travail. Le Premier ministre met tout en œuvre pour suivre l'exemple de son chef. Julien Nkoghé Békalé a aussi la lourde tâche de conduire des réformes nécessaires et voulues par le Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba. Ces réformes permettent d'éviter le redressement du pays. Dans son souci d'harmoniser et de fédérer les énergies, le Premier ministre avait, dans une de ses allocutions, convié les élus du peuple dans cette dynamique. « Nous travaillons tous pour le même leadership, celui de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat. Et, par-dessus tout, nous avons tous, pour notre pays le Gabon, la même et noble ambition, » assurait-il. La fidélité de l'homme fort de Ntoum au président Ali Bongo Ondimba n'est plus à démontrer. Son implication sur le terrain et son travail montrent et démontrent le souci et la volonté du premier responsable de l'administration gabonaise à mettre en œuvre la feuille de route fixée par Ali Bongo Ondimba.

Le Premier ministre continue d'imprimer sa marque de fidélité, de loyauté au Président de la république, afin de mener à bien, les missions à lui confiées.