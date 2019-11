Angola: L'éducation préscolaire diminue l'abandon scolaire

Luanda — La ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, a déclaré mardi, à Luanda, que l'éducation préscolaire diminuait les risques d'abandon scolaire, et qu'elle développait la créativité et les aptitudes cognitives et émotionnelles de l'enfant.

La dirigeante, qui a fait cette déclaration à la clôture du cycle de conférences "Éduquer pour la citoyenneté, promu par le Cabinet de la première dama, Ana Dias Lourenço, a signifié que plus l'éducation préscolaire est précoce, meilleure sera la qualité du développement de l'enfant.

Carolina Cerqueira a précisé que l'éducation infantile permet à l'enfant de manifester le goût à l'apprentissage, mais aussi le développement de son cerveau, de façon à faciliter le processus de l'enseignement postérieur.

Selon la responsable, le processus de l'éducation dans la première enfance, précédant l'entrée à l'école, est d'une importance non négligeable pour l'adaptation aux exigences scolaires et dans le processus de formation de la personnalité.

À son avis, l'enfant qui bénéficie d'un processus d'apprentissage préscolaire, et avec un accompagnement approprié, est mieux préparé au processus éducatif et, il a plus de chances d'atteindre un niveau supérieur d'instruction.

Ceci étant, l'éducateur de l'enfant est le responsable indiqué pour identifier les capacités et l'intérêt de l'enfant, s'efforçant dans le sens de renforcer ses aptitudes, tout en sachant, plus est meilleur le travail de l'éducateur, mieux sera le développement scolaire de l'adolescent et du jeune élève tout au long de sa formation.

En ce qui concerne le processus éducatif des professionnels des services sociaux, la gouvernante s'attend à ce qu'ils agissent dans des programmes liés à la mise en œuvre des politiques publiques avec les communautés et les groupes sociaux en situation de risque ou vulnérabilité.

La réunion, qui s'est déroulée sous le thème "La contribution de l'assistant social, l'éducateur social et l'éducateur de l'enfant pour la citoyenneté, équité et qualité de l'éducation", a été ouverte par la première dame, Ana Dias Lourenço.