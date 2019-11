Afrique: Mondial de Beach Soccer 2019 - Le Sénégal dans le grand huit !

L'équipe du Sénégal de beach soccer s'est qualifiée hier, mardi 26 novembre pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2019 au Paraguay. Les Lions ont enchaîné par une deuxième victoire face aux Émirats Arabes Unis qu'ils ont dominés sur la marque de (3-1).

Mamadou Sylla, Ninou Diatta et Raoul Mendy ont permis au Sénégal de s'imposer et de terminer à la tête de la poule avec un bilan de deux victoires et une défaite. Le Sénégal va jouer sa quart de finale le 28 novembre prochain face au premier au deuxième du groupe D.

Le Sénégal a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019 !

Les Lions ont battu les Emirats Arabes Unis lors de la dernière journée du Groupe C, hier, mardi 26 novembre sur le score de 3-1, les quatre buts de la partie ayant été inscrits dans le dernier tiers-temps.

Une victoire offrait une place dans le grand huit aux deux équipes aux prises. Cet enjeu a peut-être un peu paralysé le début de match, les deux équipes veillant avant tout à ne pas encaisser de but... Puis le Sénégal a accéléré dans la dernière ligne droite, et sa prise de risque a payé !

Mamadou Sylla a été le premier à faire trembler les filets, de loin, après avoir court-circuité un corner adverse.

Puis Ninou Diatta a fait le break en profitant d'un rebond piégeux pour le gardien Mohamed Aljasmi. Raoul Mendy a ajouté un autre but deux minutes plus tard, avant de voir Ali Karim sonner une révolte tardive et vaine. Le Sénégal se qualifie pour les quarts, comme il y a deux ans.