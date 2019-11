Congo-Kinshasa: Kongo Central - Grave détournement à l'OEBK !

Ce dossier, qui circule sur les réseaux sociaux, serait déjà sur la table du Procureur général près la Cour d'Appel de Matadi. Il dénonce un grave détournement à l'Organisation pour l'Equipement Banana-Kinshasa (OEBK) dont la direction générale est basée à Matadi. Plus de 1.000.000 $US et des biens de l'entreprise sont portés disparus. On pointe du doigt le Comité Directeur sortant. Une plainte a été déposée à l'encontre de Monsieur Francis Wombali, Directeur Général honoraire de l'OEBK, depuis le 16 novembre 2019.

Dans leur exposé des faits, Gommaire Mansi Nsiala, l'actuel Directeur Général et Me Victor Wawaku Nsitu Zola, Directeur juridique à l'OEBK disent avoir diligenté un audit interne pour évaluer le niveau d'exécution des projets ainsi que la hauteur de l'endettement de l'OEBK sous le mandat du Comité Directeur sortant, soit de 2017 à 2019. Il ressort que pendant cette période, l'endettement de l'OEBK qui constitue un détournement s'élève à 415.462 $US et de 928.136.027 CDF, équivalent à 562.506,68 $US, soit un total de 977.968,68 $US.

Ce n'est pas tout. Le directeur général et le directeur des études de l'ancien comité directeur auraient soustrait 4 véhicules de fonction notamment, une jeep de marque Prado TX, une jeep Toyota RAV 4, une jeep Toyota Prado ainsi qu'une Toyota Land Cruiser en procédant même au changement de leurs titres de propriété. Il est fait également état de plusieurs autres irrégularités notamment, dans la passation des marchés tel que le cas de la construction de la Morgue de l'OEBK qui se chiffre à 85.871,77 $US. A cela s'ajoutent d'autres dépenses non comptabilisées dont le coût global avoisinerait les 120.000 $US.

Pour le projet « Pont Pesé » au Pont Maréchal Mobutu à Matadi, un contrat a été signé entre l'OEBK et Datasoft pour un montant de 498.000 $ US dont l'OEBK s'est acquittée à 100%. Mais, est-il que les tractations bancaires se sont effectuées entre les comptes de l'OEBK et celui d'un privé en la personne de Mohammad Manjur Mahmuo, pratique qui viole le principe de l'orthodoxie financière qui exige que la transaction se fasse entre comptes de deux Organisations dans le cas d'un contrat intervenu entre elles. Malgré que l'0EBK a financé entièrement le projet, les travaux ne sont jamais terminés par Datasoft sans que cette entreprise ne soit inquiétée par quiconque.

S'agissant des effectifs du personnel, plusieurs cas des fictifs ont été démasqués tant à Matadi qu'au bureau de représentation de Kinshasa. Ce qui entraîne ainsi une importante masse monétaire détournée par les incriminés et qui saigne gravement la trésorerie de l'OEBK qui a besoin d'un souffle nouveau pour matérialiser dans les moindres détails la vision prospective de son Excellence Monsieur le Ministre de Transport et Voies de communication, déterminé à voir redressé le plus rapidement possible ce fleuron pour le triomphe du programme quinquennal du gouvernement de la République.

L'opinion à Matadi se souviendra encore du refus catégorique, en juillet dernier, affiché par monsieur Francis Wombali de recevoir les honorables députés provinciaux du Kongo Central jusqu'à les empêcher à faire l'état des lieux de cette société. D'aucuns avaient vu derrière ce comportement un manque criant de transparence dans la gestion de cette Société. Anguille sous roche. Serait-il rattrapé par son orgueil blessant, lui qui prétendait clamer que son Entreprise serait une matière exclusive du pouvoir central, et ne pourrait constituer sur aucun point, une matière concurrente avec le pouvoir provincial ?

Fort heureusement qu'après avoir bloqué, et ce, à trois reprises, les honorables députés provinciaux qui voulaient voir clair sur ce qui se passait réellement à l'OEBK, l'ancien DG n'en pouvait pas se le permettre auprès de ceux qui lui ont succédé. N'est-ce pas que les hommes passent mais les institutions restent ? L'opinion au Kongo Central ne demande pas mieux si ce n'est que de voir la Justice faire son travail.