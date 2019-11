Congo-Kinshasa: 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes - Abdoul Aziz Thioye insiste sur la promotion de l'égalité des genres et de l'environnement sécuritaire des femmes

Ce mardi 26 novembre 2019, le Forum des droits humains, à Kinshasa. En effet cette campagne internationale annuelle a débuté le 25 novembre avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et s'achèvera le 10 décembre, avec la Journée des droits de l'homme. Pour ce faire, le 25 novembre 2019 a été désigné «Journée orange» et Orangez le monde : la Génération Egalité s'oppose au viol par l'ONU FEMME pour mobiliser la société civile, les activistes et les gouvernements afin d'amplifier l'impact de la campagne de lutte contre la violence sexiste et la violence basée sur les genres.

"Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 26 novembre, dans le cadre de ce forum des droits humains, qui sera désormais un rendez-vous mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'homme, afin de réfléchir ensemble, une fois de plus, à comment prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et des filles", a souligné M. Abdoul Aziz Thioye, Directeur du BCNUDH en République démocratique du Congo. Car, la violence à l'égard des femmes et des filles est un défi mondial, tant dans les espaces publics que privés, tels que les foyers, les écoles et les lieux de travail. Elle se manifeste sous de multiples formes que l'on pense aux viols, à la violence dans la famille, aux harcèlements sur le lieu de travail, à la violence à l'école, aux mutilations génitales féminines ou aux violences sexuelles dans les conflits armés. En effet, la violence à l'égard des femmes est reconnue comme la forme la plus criante de violation des droits humains à travers le monde. D'ailleurs, une femme sur trois dans le monde subit des violences. Qu'elles soient physiques, morales, psychologiques, politiques, économiques, culturelles, sociales, juridiques ou sexuelles, ces violences renient toute dignité à la femme.

"En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il est impérieux que tous, gouvernements et organismes partenaires, nous mobilisons les énergies, les idées et l'esprit d'initiative afin de mettre un terme à la pandémie de violence", a exhorté M. Abdoul Aziz Thioye.

Pour la Ministre d'Etat et ministre du Genre, Béatrice Lomeya a laissé entendre que la RDC s'est réellement engagé à mettre fin à toutes les violations des droits humains à travers la volonté du chef de l'Etat de promouvoir un Etat de droit. Elle a souligné que l'année 2020 sera consacrée à l'évaluation des différents instruments internationaux.

A l'occasion de ce forum, plusieurs interventions ont été à l'ordre du jour. Notamment, celle de Mme Charlotte Songue du BCNUDH sur : "les violences sexuelles sont les violations des droits fondamentaux" ; de Mme Pélagie EBEKA sur : «La réforme du code de la famille» ; de Mme Annie KINDA sur : «Le Protocole de Maputo».

Flash

Lancée en 1991 par des activistes au Women's Global Leadership Institute, cette campagne est organisée chaque année par le Center for Women's Global Leadership. Elle fait office de stratégie d'organisation pour les particuliers et les organisations du monde entier, en vue de la promotion et de la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles.

En soutien à cette initiative de la société civile, la campagne du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, «Tous UNiS, d'ici à 2030, pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes» (campagne «Tous UNiS»), préconise la prise de mesures à l'échelle mondiale pour sensibiliser, encourager les efforts de plaidoyer et partager les connaissances et les innovations.

Bien que les noms, les époques et les contextes ne sont pas les mêmes, les femmes et les filles sont universellement touchées par le viol ainsi que la violence et les abus sexuels, tant en temps de paix que de guerre.

Le viol est ancré dans un ensemble complexe de croyances et de relations de pouvoir favorisant l'omniprésence et la normalisation de la violence sexuelle. Il est bien connu que l'obtention de chiffres exacts, s'agissant du viol et des agressions sexuelles, est très difficile en raison de la liberté et de l'impunité dont jouissent les agresseurs, de la stigmatisation des victimes et de leur silence.