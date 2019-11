Congo-Kinshasa/Burundi: RDC - les Léopards invités à la CECAFA seniors men à Kampala

Les Léopards de la RDC sont invités à la 40ème édition de la Coupe des nations du Council for East and Central Africa Football Associations (CECAFA), entendez : Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale, du 7 au 19 décembre prochain, à Kampala, au Burundi, a-t-on appris mardi, à la direction de communication de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Le Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale est une confédération régionale de football créée depuis 1927 et qui est dépendante de la Confédération africaine de football (CAF).

Elle organise chaque année la Coupe CECAFA des nations qui oppose les équipes nationales de la sous-région, le Championnat du football féminin ainsi que la compétition interclubs CECAFA Kagame Cup dont les clubs congolais y prennent part de temps à temps. La dernière édition, qui a eu lieu il y a quelques mois, c'étaient le TP Mazembe et l'AS Maniema Union qui avaient pris part.

Généralement, ces compétitions ne concernent que les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est dont les Fédérations membres sont au nombre de douze. Cependant, il arrive que les pays d'autres Zones de la CAF y soient également associés comme pour la RD Congo cette année.

Une très belle occasion pour le Sélectionneur principal national, Christian N'Sengi Biembe Sese Seko, qui tergiverse encore de pouvoir bâtir une équipe digne des Léopards de la RDC. Cette compétition servira certainement de stage pour les Léopards locaux qui préparent la phase finale de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 au mois d'avril prochain. Pour cette énième édition de la Coupe des nations de la CECAFA, douze pays sont en lice, répartis en trois poules de quatre.