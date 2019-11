Congo-Kinshasa: 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes - Béatrice Lomeya appelle à une mobilisation générale contre ce fléau

Le Ministère de Genre, Famille et Enfant, en collaboration avec l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des Femmes (ONU Femmes), a lancé, lundi 25 novembre, la campagne des 16 jours d'activisme, en marge de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. Au cours de la conférence de presse organisée à cette occasion, Béatrice Lomeya, ministre de tutelle, a laissé comprendre que le Gouvernement s'est fortement impliquée sur cette question ayant trait au viol et a indiqué, en outre, que la justice devra appliquer la loi dans toute sa rigueur pour vaincre l'impunité.

Sous le thème "orangez le monde : la génération égalité s'oppose au viol", les activités de la campagne des 16 jours d'activisme, du reste, représentée par la couleur orange, visent essentiellement à conscientiser en faveur de zéro cas de viol sur les femmes et filles d'ici 2030. Béatrice Lomeya a signalé que cette problématique des violences demeurent une grande préoccupation du Gouvernement, surtout qu'elles ont des conséquences néfastes tant au niveau physique que psychologique. A cet effet, elle a remercié le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour avoir fait du combat contre les violences faites aux femmes un axe majeur de sa vision dont l'exécution est assuré par l'exécutif dirigé par Sylvestre Ilunga.

La Ministre du Genre, Famille et Enfant a exhorté toute la communauté nationale et internationale ainsi que les partenaires de développement à se mobiliser davantage et s'engager, de manière exemplaire, afin de prévenir et mettre fin à ces violences, sous toutes ses formes. En même temps, elle a invité la population à continuer à dénoncer les cas des violences, afin de punir les responsables et rendre justice aux victimes et voir par quels moyens les prendre en charges. «La justice devra appliquer la loi dans toute sa rigueur pour vaincre l'impunité en la matière. Ce n'est que dans ces conditions que les femmes et les filles mettront, au service de la nation, les potentiels énormes dont elles disposent, en vue de son développement», a-t-elle martelé.

Béatrice Lomeya a précisé que cette campagne qui a démarré le lundi dernier, prendra fin le 10 décembre prochain, jour de la célébration de la Journée Internationale des Droits de l'homme. « Tous unis à 2030 pour mettre fin aux violences faites aux femmes », a-t-elle lancé.